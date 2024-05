A siete días de las primarias en las que se medirá por la candidatura a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), la comisionada residente, Jenniffer González, se mostró confiada en que prevalecerá y aseguró que, la misma noche del evento, comenzaría a realizar llamadas para unificar la colectividad, de cara a los comicios generales de noviembre.

Previa a salir, en caravana, a un recorrido por comunidades en Bayamón, la aspirante primarista a la gobernación aseguró que el pulso que ha sentido en su recorrido por diferentes municipios, es la necesidad de un “cambio”, que asegura representar.

“La gente en la calle es más que evidente que respalda el cambio. Nosotros, él (Elmer Román) y yo, representamos un cambio para Puerto Rico. Un cambio en la visión, un cambio en que el gobierno sea uno de atender la gente, de escuchar la gente, de resolverle al pueblo, de no tener tanta burocracia”, expresó González a Primera Hora.

23 Fotos La vicepresidenta del PNP y precandidata a la gobernación arrancó la caravana denominada ‘En la calle con Jenniffer en Bayamón’ desde la urbanización Caná.

En la actividad de campaña, que salió de la urbanización Caná, en Bayamón, le acompañaron el precandidato del PNP a la comisaría residente Elmer Román, la candidata primarista al Senado por el distrito de Bayamón Mabel Vélez, el aspirante a la Cámara de Representantes por acumulación Roberto Lefranc Fortuño y el alcade de la Ciudad del Chicharrón, Ramón Luis Rivera Cruz, entre otros.

“Veo un ánimo extraordinario. Veo que la gente desea ese cambio, un cambio para mejorar, para tratar de hacer cosas distintas y diferentes. Jenniffer es una candidata que reúne todas esas características, tiene el deseo, tiene la voluntad, tiene el carácter, tiene el empuje y creo que va a ser una extraordinaria gobernadora”, opinó el ejecutivo municipal bayamonés, quien González reconoció como “instrumental” en su campaña.

En tanto, Román, se expresó entusiasmado por el apoyo que, dijo, ha recibido de los electores en sus recorridos por los municipios. “El pueblo quiere un cambio y, para lograr el cambio, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Sentimos el apoyo del pueblo. Hemos estado de norte a sur, de oeste a este, hemos estado llevando ese mensaje de que queremos un gobierno diferente, un gobierno enfocado en los servicios que queremos darle al pueblo”.

Al evento, denominado “En la Calle con Jenniffer en Bayamón”, se dieron cita simpatizantes de la comisionada residente, quienes ondeaban banderas de Estados Unidos y banderines con el logo de la campaña de González. Incluso, una persona adulta mayor sufrió una caída, al agarrar una baranda para intentar subir al vehículo en que transitaba la también vicepresidenta del PNP, informó su director político, Ángel Cintrón.

Al mismo tiempo que la comisionada residente realizó esta actividad política, el gobernador Pedro Pierluisi -quien participa por tercera ocasión en las primarias del PNP por la gobernación- efectuó su cierre de campaña, en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

“Tuvo que cerrar su campaña porque no tiene respaldo de la gente. Y la tuvo que cerrar una semana antes del día de las elecciones. Eso manda un mensaje porque, generalmente, los cierres se hacen 24 o 48 horas antes del evento. El que lo haya hecho una semana antes, yo creo que se quedaron sin gasolina. Podrán tener millones, pero no tienen la gasolina del mandato del pueblo”, dijo González sobre la actividad política del gobernador.

De hecho, vaticinó que el evento no traería “nada nuevo”, pues entiende que aquellos que “lo han endosado, desde el día uno, lo van a endosar”.

“He aprendido que los millones son arrogantes, pero el que vota es el pueblo. Así que, ¿qué mejor endoso que el de la gente en la calle, el de un saludo efusivo, el de la gente que tiene esperanza de cambio. Me siento contenta de los líderes que me acompañan, que tienen esa misma visión de cambio”, verbalizó González, quien ha dicho que su cierre de campaña se hará previo a las elecciones generales.

Tras meses de especulaciones, González Colón anunció, el 27 de septiembre, su intención de retar a Pierluisi en primarias por la gobernación bajo la insignia de la Palma. Ambos precandidatos han protagonizado una intensa campaña de cara a la primaria del 2 de junio.

Al cuestionársele cómo conciliaría al PNP, de prevalecer en las primarias, respondió: “Esa misma noche y al otro día, yo voy a estar llamando a todo el mundo, porque yo quiero ganar en noviembre. Mi campaña ha sido una limpia, una de altura. En mi campaña tú no has visto anuncios negativos. Ellos han lanzado anuncios negativos en mi contra, campaña de sucia, de fango y, aun así, mi campaña se ha llevado un mensaje directo. Yo soy la que le estoy hablando al pueblo”.

Uno de los principales flancos en los que se ha enfocado González es en señalar a los jefes y jefas de las agencias del Gobierno, y ha reafirmado que las personas al mando no estarían en sus puestos, de ella convertirse en mandataria.

“Los jefes de agencia no van a estar en sus puestos. Yo he dicho que quiero un cambio y ninguno de los jefes de agencia que está, estará en esa misma posición. [...] Si yo tengo una visión de política pública distinta, no puedo tener gente que lleva cuatro años o algunos mucho más, que no están en la misma sintonía”, dijo al reafirmar que no dejará en sus puestos a los jefes de agencias.

González, sin embargo, aclaró que no se trata de un señalamiento a los servidores públicos, a quienes, aseguró, va a “proteger”. “Los empleados de esas agencias sí saben hacer su trabajo, sí le están respondiendo a Puerto Rico, (pero) necesitan un nuevo guía en cada una de las agencias”, puntualizó.