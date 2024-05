En ruta final a las primarias del próximo 2 de junio, el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, reafirmó estar convencido de que es la única figura, no solo con la capacidad administrativa para dirigir el país, sino para vencer en las elecciones generales al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Mientras, uno de sus aliados en este caminar, el portavoz del PPD en el Senado, Javier Aponte Dalmau, sostuvo que en las primarias la colectividad “se está jugando la vida”.

“Le pido al país que piense en los problemas que tenemos en el área de salud, seguridad, educación, en una reconstrucción que no se mueve y en una Junta de Control Fiscal (JCF) que siempre está ahí; y que una vez que hagan ese análisis, que no le va a tomar mucho tiempo, piense qué herramientas necesita un gobernante para manejar eso”, afirmó Zaragoza previo a iniciar una caravana que lo llevaría a recorrer distintos puntos de Aguadilla.

“Estoy convencido que Dios me ha dado las herramientas, además de la valentía, que la demostré durante mis años frente al Departamento de Hacienda. Le voy a meter mano a todos los grandes intereses. Estoy convencido y la gente lo sabe, y el PNP lo sabe, que soy el único popular que le gana al PNP, no importa el candidato”, señaló el aspirante,

Fueron decenas los vehículos que se congregaron, este domingo, en la PR-110, en Aguadilla, cerca de las oficinas de la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS), para participar del rally que recorrerá el poblado San Antonio, el barrio Borinquen y la Base Ramey antes de culminar en el casco urbano con una actividad de cierre en el comité del alcalde Julio Roldán.

El rally arrancó poco antes de las 2:30 p.m. Desde los vehículos ondeaban banderas de Puerto Rico, así como del PPD. Varios precandidatos, como Aponte Dalmau y el presidente de la Cámara Alta, José Luis Dalmau Santiago, ambos en busca de un escaño al Senado por Acumulación, también aprovecharon la ocasión para desplegar parte de su propaganda.

“A siete días de las primarias vamos a salir a votar por el número uno en la papeleta, Juan Zaragoza, el líder comprometido, el líder honesto, el administrador que necesitamos en Fortaleza”, se escuchaba desde el sistema de sonido.

El municipio de Aguadilla, dijo Zaragoza, es clave en el área oeste para la colectividad, además de que Roldán ha respaldado desde el principio sus aspiraciones. “He hecho sobre 40 conversatorios y la mayoría de ellos han sido fuera del área metropolitana”, dijo el también senador quien recorrió el trayecto junto a Roldán y el presidente del Senado.

Dalmau Santiago no ha respaldado públicamente a Zaragoza, así como tampoco a su contrincante por la candidatura a la gobernación de la Pava, Jesús Manuel Ortiz. “Los dos son mis amigos, he participado de eventos de ambos. Yo también tengo primarias, así que no acostumbro a apoyar a ninguno”, repitió este domingo.

Para el líder senatorial el reto de la colectividad es movilizar a los populares a las urnas el próximo fin de semana. Posteriormente, deben lograr que también hagan valer su derecho en las elecciones generales. “En las pasadas elecciones hubo 66,000 que no votaron a pesar de que habían ejercido su derecho al voto en las primarias. Ahí está nuestro reto”, explicó.

“Tenemos grandes candidatos, tenemos un gran equipo y tenemos la calle”, señaló Dalmau Santiago.

Su portavoz senatorial, de otra parte, recalcó en la necesidad de elegir “el mejor equipo” de hombres y mujeres que necesita el PPD para transformar al país y proveerles a las nuevas generaciones “lo que el Estado Libre Asociado nos dio a nosotros”. “Ya los jóvenes no tienen la misma esperanza de una mejor calidad de vida, como nos dejaron los baby boomers a nosotros. Nos jugamos la vida de lograr ese equipo para diferenciar al Partido Popular”, expresó.

Dijo que lleva más de tres meses de campaña junto a Zaragoza y que, durante este proceso, ha palpado, no solo las muestras de afecto hacia éste, sino también del sentido de esperanza que permea en cierto sector. “Sé que va a venir a enderezar el rumbo de Puerto Rico y para eso se tienen que tomar decisiones que van a ser complicadas y para eso se necesita un equipo de trabajo comprometido. No venimos a inventar”, expuso

El alcalde de Aguadilla dijo, por su parte, que esta es la única oportunidad al bate que tiene el PPD. “Sin Juan el PPD va a pasar por tiempo muerto. He sido bien claro y lo he dicho desde que estoy aquí. Tenemos la oportunidad de sacar al país para adelante y el único candidato que tiene esas cualificaciones es Juan”, afirmó al sostener que “el pueblo de Aguadilla está respaldando 100%” la precandidatura de Zaragoza.

“Hoy, vamos a demostrarle, con este rally, al país y al Partido Popular, que los líderes no se imponen. Los líderes están aquí con un solo propósito que es echar hacia adelante al país y, si de esta no aprendemos, nos vamos a ponchar”, subrayó Roldán.