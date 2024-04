El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, cualificó este viernes de “violencia machista” los insultos que ha recibido su directora de campaña, Idalia Colón, de parte del presentador radial, Rubén Sánchez, a raíz del debate a la gobernación que enfrentó contra el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz.

Anoche, a través de Wapa-TV, se realizó un debate con ambos aspirantes a la candidatura por la gobernación en la Pava.

“Como candidato a la gobernación, puedo tolerar ambientes hostiles en mi contra, pero jamás seré cómplice de la violencia machista. Ante el abuso siempre me pondré de frente, por encima de cualquier estrategia de conveniencia política. Ante el ataque destemplado, soez y violento contra dos mujeres profesionales, el silencio solo sería un acto hipócrita de complicidad cobarde. Mi campaña está liderada por mujeres y las mujeres merecen respeto. La violencia machista no puede tener aceptación en nuestra sociedad. Todos esperábamos más del debate de anoche y el gran perdedor fue el pueblo de Puerto Rico. Queda tiempo para remediar ese asunto, pero no podemos adelantar sin antes actuar en contra de la violencia machista. Puerto Rico merece más de todos”, precisó Zaragoza en una reacción emitida en la red social X.

La postura de Zaragoza ocurre luego de que, supuestamente, Sánchez incumpliera con las reglas prestablecidas del debate y Colón levantara la voz sobre tal incumplimiento.

En su programa radial de hoy, emitido por WKAQ 580, el presentador alegó que Colón lo quiso regañar. Emitió varios epítetos en contra de la exsecretaria del Departamento de la Familia en la administración de Alejandro García Padilla.

“Yo la mandé para donde se merecía. La volvería a mandar 50 veces más”, expuso Sánchez, al indicar que en la controversia también estuvo implicada “una estúpida, que se llama Betsy”.

Sánchez también tuvo cualificativos negativos para el exrepresentante popular, Charlie Hernández, quien estuvo involucrado en la discusión suscitada fuera del aire.

Asimismo, Sánchez explicó que su intención era “provocar debate”.

“No fue debate. Fue más bien, se le pusieron unos temas y ellos hicieron una exposición sobre los temas”, indicó.

De paso, alegó que Colón, Hernández y Betsy fueron los que hicieron quedar mal a Zaragoza.

“Me da pena, porque le han hecho un mal trabajo a Zaragoza, que actuó, que se comportó, que se dirigió gubernamentalmente y como un caballero”, dijo.

Por su parte, la principal implicada en la controversia, Colón, se expresó en un mensaje en su cuenta de Facebook.

“Anoche en medio del debate de los candidatos a la gobernación del PPD fui víctima de agresiones verbales y amenazas por parte de Rubén Sánchez. Como parte de los acuerdos con los directivos de WAPA televisión se establecieron las reglas del debate a través de un contrato firmado por los representantes de ambos candidatos y la señora Niria Ruiz, vicepresidenta de Noticias”, explicó.

Añadió que, sin embargo, “anoche, Rubén Sánchez no siguió las reglas establecidas desde el principio del debate, contrario a las dos periodistas que lo acompañaban y a las intervenciones del moderador. Durante el receso para pasar al último segmento Rubén se me acercó y yo le pregunté si había leído las reglas del debate. Acto seguido, me preguntó que si lo estaba regañando y yo le aclaré que era solo una pregunta. Se volteó me mandó para el cara... y se refirió a mi persona como ‘vieja pend... y cabr...’. Además, me amenazó diciendo que me iba a destruir a través de su programa de radio y que yo iba a saber quién era él. Varias personas se lo llevaron casi arrastrando, porque se tornó muy agresivo. La conducta de ese señor es la de un agresor que no sabe controlar sus emociones y se torna irracional cuando alguien lo cuestiona”.

Colón criticó el hecho de que la emisora en la que se transmitió el debate haya permitido la conducta de Sánchez.

“No tengo que explicar quién soy y cuál ha sido mi trayectoria personal y profesional, el pueblo me conoce. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a las personas que me han llamado y escrito expresándome su apoyo e indignación ante los insultos y agresiones de alguien que se hace llamar periodista y al silencio de WAPA televisión”, concluyó.

Primera Hora solicitó una reacción a Wapa-TV y a los directivos del PPD sobre lo sucedido. Hasta el momento, no ha habido respuestas.

Cabe destacar que Zaragoza lamentó que el propósito del debate se haya lacerado por este incidente.

“El debate de ideas enriquece la democracia. Desde que me hice disponible a la contienda por la gobernación comuniqué mi disponibilidad para el debate de política pública de altura. El país quiere escuchar soluciones a sus problemas. Quieren escuchar cómo haremos de un gobierno incapaz a uno que funcione. No es necesario el histrionismo ni el espectáculo. A pesar del intervencionismo, me place poderles haber comunicado al país mis ideas, propuestas y explicaciones sucintas de mis decisiones en la vida pública. Puerto Rico merece más. Yo estoy listo para gobernar”, estableció en las redes sociales.