La exgobernadora Sila M. Calderón no precisó hoy a cuál de dos candidatos del Partido Popular Democrático (PPD) con aspiraciones hacia la Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza, respaldará en la primaria y si participará en la campaña primarista de la Pava.

Incluso, dijo que podría mantenerse alejada de la campaña proselitista.

“No he determinado todavía”, dijo cuando se le preguntó en una actividad en el Centro para Puerto Rico quién será su candidato en el proceso primarista del PPD.

Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz, precandidatos a la gobernación por el PPD ( Suministrada )

Tampoco fue específica cuando se le preguntó si hará campaña por el candidato de su preferencia.

“No creo que voy a estar muy involucrada en el proceso político, porque mi trabajo es para todos los puertorriqueños y, por lo tanto, no quiero politizar el trabajo que hacemos aquí, porque este es el Centro para Puerto Rico, para todos los puertorriqueños”, sostuvo a preguntas de una reportera de televisión.

PUBLICIDAD

Sigue en un carro oficial alquilado

En torno a la controversia entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por la compra de un automóvil para su uso oficial como exgobernadora, Calderón dijo que no se ha resuelto.

“Vamos a empezar porque yo tengo mi propio carro, que lo compré yo. Tiene 17 años, lo guío regular y cuando tengo que parquear siempre le tengo que decir a la gente, ‘yo se gobernar un país, pero no sé estacionar un carro’”, dijo la exgobernadora, quien además reclamó que ella no hace uso de escoltas.

Sostuvo que el último carro oficial que tuvo “tenía casi 10 años y cientos de miles de millas (recorridas); una persona del gobierno lo declaró inservible y (nos dijo) que nos podíamos matar”.

“Yo pedí un carro, pero tardaban y tardaban. Hice seguimientos, yo no sabía que eso tenía que ir a la JSF. Finalmente, parece que no mandaron los documentos bien. La Junta no lo aprobó y todavía estamos en eso, no se ha resuelto. Tengo un carro alquilado que me provee el gobierno”, sostuvo la exgobernadora.

El pasado mes de noviembre, la JSF no aprobó una solicitud de la OGP para reasignar $36,895 del presupuesto vigente para la compra de un vehículo para Calderón.

La solicitud fue devuelta a la OGP el 31 de octubre de 2023 debido a la falta de una fuente viable de fondos proporcionada por la agencia. La OGP tenía hasta el 7 de noviembre de 2023 para proporcionar la información requerida; se le dio hasta el 14 de noviembre de 2023, pero la agencia no presentó la información a tiempo para el proceso de revisión.