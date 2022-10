“Yo soy González Colón, yo no soy Pierluisi”.

Así de tajante fue la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, al estipular que ninguno de los primos terceros del gobernador Pedro Pierluisi, los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi, forman parte de su equipo de campaña.

Según estipuló, ambos hombres son parte del equipo de campaña de Pierluisi.

Uno de ellos, Walter Pierluisi, presuntamente es investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal. De hecho, ayer, agentes federales acudieron al bufete de los hermanos. Trascendió que se ocupó el teléfono celular de Walter Pierluisi, quien tiene una empresa que administra residenciales públicos.

“Yo conozco a esas personas, claro que las conozco. Han estado vinculadas a las actividades del gobernador por muchos años y a mi juicio son gente seria. Pero, decir que son parte de mi equipo de campaña. ¿Hasta dónde van a llegar? No, yo soy González Colón, yo no soy Pierluisi. Yo dirijo mi esfuerzo. Están los comités de trabajo, están radicados en el FEC (Federal Election Commission). Así que, a mí me parece más claro. Así que, fuentes anónimas... La fuente aquí soy yo. Y yo te puedo hablar de mi comité de campaña”, detalló la comisionada residente, al verse involucrada en la disputa.

Agregó que es “malintencionado” tratar de vincular su campaña para el 2024 por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la cual estableció es a comisionada residente no a la gobernación, con alguno de los Pierluisi.

“Yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo, quien ha estado estableciendo mi comité de campaña he sido yo y jamás ninguno de los Pierluisi ha estado en mis equipos de campaña, en ninguna de mis estructuras”, dijo.

De paso, González Colón especificó que en muchas ocasiones estos allanamientos, como el reportado ayer en contra de Walter Pierluisi, no culminan en una acusación criminal.

“Yo soy bien respetuosa de que las autoridades federales y estatales colaboren y se llegue hasta la médula del asunto, y nadie está por encima de la ley. Si aquí hubiera radicación de cargo, todo el mundo tiene que cumplir en ese sentido. El gobernador yo sé que no trataría a estas personas de manera distinta a cualquier otro acusado, si hubieran acusaciones”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la comisionada trabaja arduamente para conseguir fondos federales para Puerto Rico. Por ello, defendió que se fiscalice y se evite que haya malversación.