El candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, tiene una combinación de emociones en su gran día en la política.

Ante varios temas que le trajo a la mesa este diario, Ortiz respondió que se siente contento como candidato. Agregó que siente incertidumbre como elector. Como político, se siente capaz y traicionado y apoyado. Y como ciudadano, se vislumbra gobernando y, de lo contrario, ejerciendo abogacía.

Ortiz sometió este martes su voto y ‘rajó la papeleta’ bajo la insignia del PPD. La sometió en la escuela Aurora Waldorf en este sector de San Juan y dijo que salió contento como candidato en una entrevista con este diario.

PUBLICIDAD

“Siento mucho entusiasmo y satisfacción. Esta carrera. Ha sido dura. La mía ha sido más difícil. Pero el cariño de la gente, el apoyo de la gente, su empatía, me llena. Es lo que me da energías para seguir con la misma fuerza porque sé que hago lo correcto. Me pongo a la disposición del país con mi fuerza, con mis áreas de crecimiento, como todo ser humano, pero con mi carácter moral para poder ejercer ese rol. El país necesita un candidato en el que pueda confiar”, dijo el también presidente del PPD.

El abogado de profesión agregó que se siente “preocupado” con el proceso electivo, según lo viene predicando, según lo confirmó este martes cuando votó en Cupey, en donde su colegio abrió las urnas retrasadas por media hora en el caso menos dramático y con las máquinas de escrutinio dañadas en muchos casos.

“Es preocupante en términos de todo lo que está ocurriendo. Es preocupante en la Comisión (Estatal de Elecciones), en especial con el voto adelantado. Nosotros (PPD) hicimos un trabajo efectivo en el voto adelantado, lo que nos coloca en contienda. Los demás partidos saben que nosotros estamos dominando el voto a domicilio y nos coloca en la delantera en este momento. Pero cuando unimos todo, el voto adelantado, los colegios, los problemas con la energía, la lluvia, es algo que nos preocupa y nos mantiene atentos a todo lo que está ocurriendo”, dijo Ortiz, quien agregó que le crea incertidumbre el posible hecho de declarar a un ganador este martes a las 10:00 p.m. cuando entonces habrá sobre 100,000 votos sin contabilizar.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo en que le preocupa el proceso, Ortiz repitió que ha estado defendiéndose de golpes de la derecha (Partido Nuevo Progresista) y de la izquierda (Alianza). Afirmó que, como dicen en el boxeo, le han ‘tirado hasta con la banqueta’ porque los golpes han salido dirigidos hasta desde su mismo partido.

No dirigió nombres, pero llamó “cobardes” a algunos que le han lanzado golpes debajo de su techo.

“He tenido el apoyo de unos sí y de otros no. No soy de los que, cuando las cosas se ponen difíciles, salgo corriendo. Enfrento las circunstancias. Lamentablemente, hay un grupito, que se ha hecho público, que le ha pedido la confianza a los populares para asumir unas posiciones que en esta circunstancia histórica tomaron unas decisiones por cobardía. Por cobardía, atacaron al Partido Popular. Y eso ha generado una motivación en los populares, de demostrar a esa personas, a las que una vez le dimos la confianza y que ahora nos atacan, que están equivocados”, dijo.

El ex senador del PPD, Eduardo Báez Galib, hizo público, por ejemplo, que votó por el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, al igual que Ramón Cantero Frau, quien ha estado relacionado al PPD.

Ortiz conversa con electores en su salón de votos de la escuela Aurora Waldorf. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Ortiz insistió en que ganará las elecciones, que su partido es el que tiene la estructura para derrotar a Jennifer González como candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y para gobernar a Puerto Rico. Se sostiene en que González no tiene la confianza del pueblo y que la Alianza se dirige en una dirección radical que no le conviene a Puerto Rico.

PUBLICIDAD

En su futuro inmediato, Ortiz irá a ver el final de las elecciones en la sede del PPD en Puerta de Tierra en el Viejo San Juan, en donde dijo que debe coincidir con el candidato a la Comisaría en Washington, José Hernández Rivera. Y dijo que solamente se ve gobernando el país.

Profesionalmente, de lo contrario a un voto ganador, Ortiz dejó entender que no es meta permanecer mucho tiempo como presidente del PPD. Sí dijo que se ve ejerciendo la abogacía.

“No es algo que he considerado. Voy a prevalecer en esta elección y le voy a servir al país como gobernador. Al final, veremos los resultados. Si es otra situación, lo atenderé en su momento. Siempre he dicho que no quiero ser un carrerista político, aun ganando esta elección. Hay que mantener la transición de líderes. En algún momento, cuando termine mi carrera política, estaré ejerciendo como abogado”, dijo.