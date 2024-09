Los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y por el Partido Nuevo Progresista (PNP) explicaron varias de sus propuestas en torno a temas de salud, entre otros puntos, durante un foro realizado por la Asociación de Farmacias de las Comunidad de Puerto Rico.

El líder popular Jesús Manuel Ortiz anticipó que reconocerá a las farmacias como un proveedor de servicios esenciales y trabajará para aumentar cargo por dispensación.

La novoprogresista Jenniffer González, por su parte, reiteró su oposición a la aplicación del impuesto al inventario para los medicamentos de receta.

Entre las propuestas presentadas hoy por Ortiz para mejorar el sistema de salud de Puerto Rico hubo una específicamente las relacionadas con el sector de las farmacias en la comunidad.

Durante su presentación, destacó la importancia de garantizar un acceso digno y asequible a los servicios médicos, reconociendo el rol crucial que juegan las farmacias de la comunidad.

“En cada lugar y en cada visita que hago, he podido palpar la crisis de servicios esenciales que tiene nuestro pueblo. Uno de esos renglones importantes es el acceso a servicios médicos de calidad, asequibles, pero, sobre todo, dignos. Nuestra gente merece un sistema de salud que les sirva, no uno que les falle”, expresó Ortiz, resaltando la dedicación y el esfuerzo de las farmacias de la comunidad, especialmente en momentos de crisis como los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia.

El también abogado, estableció cinco prioridades de su gobierno en torno a este sector: no permitirá la apertura de la red de farmacias a cadenas que no sean locales, establecer un mecanismo para aumentar el cargo por despacho sin impactar lo que actualmente reciben las farmacias de la comunidad, garantizar que las farmacias sean reconocidas como proveedoras de servicios esenciales, defender con fuerza la regulación a los PBM y cancelar el contrato de LUMA que tanto afecta la operación de farmacias y la vida en general en Puerto Rico.

“Mi compromiso con nuestras farmacias locales es inquebrantable. Ellas estuvieron ahí cuando más lo necesitamos, y es nuestro deber protegerlas. Estos cinco puntos van directo a fortalecer nuestra farmacias de la comunidad, nuestros empresarios locales y a garantizar acceso de nuestra gente a servicios de salud. Cómo Gobernador estoy comprometido con la salud y el desarrollo económico de nuestra gente”, afirmó.

González, mientras tanto, reiteró su oposición a la aplicación del impuesto al inventario para los medicamentos de receta y su compromiso con romper las prácticas anticompetitivas e injustas de las entidades intermediarias entre las aseguradoras de salud, las farmacias y los fabricantes de medicamentos.

“Los pacientes de Vital están más que bien atendidos con la red existente de las farmacias de la comunidad. No he escuchado quejas. Todo lo contrario, siempre se comenta del trato personalizado que las farmacias de la comunidad les brindan a los beneficiarios de Vital y también a sus otros clientes. No veo necesidad de que cambiar lo que tenemos ahora. Además, estamos apoyando al pequeño comerciante de aquí y asegurándonos que los chavos se queden aquí y se inviertan aquí”, expresó González al preguntarle si se debería abrirse la red de farmacias de Vital.

La aspirante a la gobernación catalogó el impuesto al inventario como una medida impositiva regresiva, ineficiente, injusta, que afecta la disponibilidad de mercancía, encarece los bienes y es un escollo para el desarrollo económico. La congresista presentó su propuesta para eliminar este impuesto creando un balance al buscar una fuente para sustituir los $237 millones anuales que se recaudan para los municipios.

Entre ellas está congelar el impuesto al inventario durante un periodo de cinco años para auscultar alternativas para eliminar este impuesto; nombrar un comité para que en seis meses ofrezca recomendaciones para una reforma real del sistema contributivo.

Además, indicó que trabajará de inmediato para que los medicamentos con receta sean exentos del impuesto al inventario.