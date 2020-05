El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, solicitó a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, que desembolse el dinero a los ciudadanos que han pedido los beneficios por desempleo de manera adelantada y luego se realice una auditoría de las solicitudes.

Citada a la Cámara

“El gobierno de Puerto Rico tiene ahora unos $2,200 millones en fondos federales disponibles. ¿Por qué no podemos sacar una partida de ese dinero y entregárselo a todas las personas (que solicitan ayuda por desempleo) por adelantado y luego de eso hacer una auditoria?, esto es algo sencillo”, comentó el líder legislativo en una entrevista realizada ayer, en el programa de televisión Jugando Pelota Dura, según se desprende de un comunicado de prensa.

Tremendo reperpero

“Existe falta de sensibilidad. Los que hemos pasado estas situaciones tenemos empatía con los ciudadanos. Los que han vivido en un caja de cristal, en aire acondicionado no lo conocen, como no conocían que hay gente en Puerto Rico pasando hambre. Hay gente en Puerto Rico buscándoselas porque no pueden pagar su apartamento alquilado, su vehículo de motor o no pueden suplirle a sus hijos las necesidades básicas porque no están devengando ingreso. Este es un ingreso que necesita el pueblo ya”, agregó el presidente de la Cámara.

Las expresiones del presidente Cameral surgen luego de masivas quejas de cientos de miles de ciudadanos ante la tardanza en recibir aprobación y desembolso de solicitudes de desempleo.

La Cámara celebraría vistas sobre el desempeño de la Cámara, según ha trascendido. “Nosotros estamos recopilando evidencia, información. Queremos que se nos brinde todo y con detalle para que, si es que se necesitara legislación que nos lo presente ahí y nos digan. Pero este momento lo que se necesita es la voluntad y deseo y que alguien le brinde una instrucción (al DTRH) específica para que adelante esos dineros y luego verificamos si son acreedores de los mismos o no. Pero se tienen que enviar los pagos ya”, sentenció Méndez Núñez.

Cifra altísima

Según datos disponibles, actualmente existen unas 300,000 personas que han ingresado a las filas del desempleo desde el 15 de marzo, cuando se implementó el Toque de Queda para detener el COVID-19, además de otros 40,000 que estaban en proceso al principio del toque de queda.

De acuerdo al Negociado de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo federal, antes de la pandemia había (a diciembre 2019) en Puerto Rico unas 987,000 personas encontraban trabajando, la cifra más grande desde diciembre 2012.

Las cifras de hoy reflejarían alrededor de 600,000 empleados, la cifra más baja en nuestra historia.