La necesidad es más que evidente. La oficina central del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), ubicada en la Avenida Muñoz Rivera, fue abarrotada ayer, lunes, por ciudadanos que necesitan completar la documentación requerida para obtener el beneficio del desempleo, luego que la secretaria de la agencia, Briseida Torres, anunciara el establecimiento de un sistema de buzón por servicarro, para ayudar con el proceso.

La extensa fila provocó malestar en algunos ciudadanos que, de inmediato, comenzaron a reclamar un mejor servicio a través de las redes sociales. De hecho, el sistema anunciado ayer temprano por Torres no consistió en un trámite por servicarro como dijo, sino que se instaló un buzón en la puerta principal de la sede y la gente hizo fila hasta llegar a él para depositar sus documentos.

Un ciudadano colgó un vídeo en Facebook donde manifestó su indignación por el pobre servicio. “Esta es la mediocridad con la que hay que vivir en el pueblo de Puerto Rico. Hoy anuncian que el DTRH va a atender los casos con los puntos controvertibles. Aquí hay una fila que le da vuelta al edificio...”, destacó el hombre identificado como Sandro Romero, mientras mostraba imágenes de la fila en la que se podían ver ciudadanos de pie con mascarillas y guardando distancia.

“Cuál es el compromiso que tiene la secretaria, es una mediocre. Mientras la mediocre tiene 60 días para preparar un plan para atender a la gente que no están recibiendo nada, que posiblemente los estén amenazando para sacarlos de sus casas porque no pagan la renta; posiblemente no han conseguido ayuda para su familia y aquí se atiende a la agente por cuentagotas. Un solo empleado en la puerta. Con esto es que vivimos todos los días.... Esto da ganas de llorar”, lamentó.

La agencia instaló un buzón en la puerta principal de su sede central para que la gente deposite sus documentos.

La gestión, sin embargo, representó para otros la esperanza de lograr la ayuda en medio de la crisis por el coronavirus.

“Se quedaron con mi información... Me voy con la esperanza de que me ayuden, no hay más nada”, expresó Marcos Pérez.

¿De qué trata?

La titular de la agencia explicó que el servicio por servicarro estaría disponible para todo aquel que requiera hacer reclamaciones que no se pueden realizar por internet ni de forma automatizada.

“Estas son reclamaciones de personas que están trabajando en horario reducido y requieren del envío de una certificación del patrono de las horas trabajadas y los ingresos devengados. Hasta ahora hemos estado recibiendo las mismas por correo postal y correo electrónico. El alto volumen de casos y consultas que recibimos a diario ha provocado un retraso en la atención de estas reclamaciones y los procesamientos de pagos. De esta forma, la entrega será directa y en cuestión de días estaremos procesando la documentación”, prometió Torres temprano ayer.

Además de reclamaciones parciales, empleados de la agencia estarían recibiendo formularios de patronos, así como documentación necesaria de reclamantes que tengan puntos controvertibles, se indicó.

“Las situaciones de puntos controvertibles se seguirán manejando, mediante llamadas directas a los reclamantes. En estos casos, la documentación requerida puede variar y sería solicitada específicamente al reclamante y/o patrono por el agente a cargo”, recalcó la secretaria.

Indicó que, una vez sea evaluada la efectividad de esta medida, podrían extenderla a otras localidades.

El DTRH ha recibido 87,000 solicitudes desde que se lanzó la plataforma en línea el 28 de abril. También tienen ante su consideración otras 89,000 solicitudes presentadas a la Asistencia de Desempleo por Pandemia (PUA, en inglés). Al momento, según han indicado, la agencia ha desembolsado $447 millones en beneficios por desempleo.

Las personas que se sientan ansiosas por el coronavirus, pueden llamar a la Línea PAS de Assmca al 1-800-981-0023. Las que presenten síntomas pueden contactar al Departamento de Salud al 787-999-6202.