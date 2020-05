La compañía de tecnología Evertec, que opera el sistema del Departamento del Trabajo para solicitar beneficios por desempleo, reaccionó esta mañana luego que ayer la gobernadora Wanda Vázquez los emplazara a “resolver” los problemas con el pago a los empleados cesanteados por la cuarentena del coronavirus.

En una declaración publicada en sus redes sociales, Evertec indicó que la “tecnología está funcionando, pero faltan procesos operacionales para completar la transacción. Los procesos operacionales de elegibilidad, aprobación y procesamiento de los beneficios de desempleo no son responsabilidad de Evertec".

Según la compañía que opera los sistemas de varias compañías y bancos en el país, desde el día 19 de abril el Departamento del Trabajo de Puerto Rico “podía tramitar beneficios del Pandemic Unemployment Assistance Program (PUA) por teléfono o en persona”.

“Además de desarrollar ese sistema que ya se entregó, el Departamento del Trabajo nos solicitó la creación de un nuevo portal para recoger los datos por internet de los empleados por cuenta propia para que luego el Departamento los entrara manualmente. Dicho portal fue entregado el 28 de abril, el cual tuvo intermitencia y fue corregida en 24 horas. En nuestros esfuerzos de transparencia, nos presentamos en una conferencia de prensa el 28 de abril para así proveer claridad al pueblo de Puerto Rico y decidimos no cobrar por el desarrollo de dicho portal”, añade la declaración.

Igualmente, la compañía reveló que ha recomendado al gobierno que explique “el proceso operacional de solicitud, aprobación y desembolso de dinero” para que los benficiarios entiendan mejor el procedimiento.

A continuación la declaración completa:

Evertec aboga por transparencia

"Somos una empresa pública, regida por regulaciones federales con una fuerza laboral de más de 2,300 empleados. Nos llena de orgullo servir al pueblo de Puerto Rico y desde aquí exportar tecnología a 26 países en Latinoamérica.

El reporte relacionado a este nuevo portal se entregó el 3 de mayo en el formato acordado con el Departamento del Trabajo desde un inicio. Luego, a petición del Departamento del Trabajo, se le hicieron entregas posteriores de esos mismos reportes en diferentes formatos para acomodar sus necesidades.

En repetidas ocasiones, hemos recomendado por escrito al Departamento del Trabajo que le aclaren al pueblo de Puerto Rico cómo están manejando el proceso operacional de solicitud, aprobación y desembolso de dinero que es lo que permite que las personas reciban los beneficios que tanto necesitan. Esto ayudaría a que las personas entendieran los pasos del proceso, por eso abogamos por transparencia.

Nos reiteramos con el compromiso que hemos hecho con Puerto Rico y con el trabajo realizado por nuestros equipos. Vamos a continuar apoyando al Departamento del Trabajo en sus peticiones de acelerar su gestión".