La compañía Evertec informó esta tarde que corrigieron “varios errores” que encontraron en el sistema de la plataforma del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para solicitar la ayuda federal de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) para empleados por cuenta propia.

La agencia gubernamental sufrió la caída de su página cibernética el pasado martes, día en el que inició el proceso para que los cuentapropistas o aquellos que sus patronos no pagaban el seguro por desempleo pudieran solicitar ayuda monetaria durante la emergencia del coronavirus Covid-19.

La empresa, que se responsabilizó de lo sucedido, indicó esta tarde que ya la plataforma funciona de “forma eficiente” y que han procesado más de 45,000 solicitudes hasta la 1:00 de la tarde de hoy.

“En Evertec nos hemos mantenido optimizando el sistema de PUA y afinando sus procesos. Como parte del monitoreo continuo que llevamos a cabo, ayer identificamos varios errores en los parámetros que afectaban el funcionamiento del sistema los cuales se corrigieron en la madrugada de hoy. Con esta actualización, hemos logrado que la plataforma funcione de forma eficiente y a mayor velocidad, permitiendo que a la 1:00 p.m. de hoy se hayan podido procesar más de 45,000 solicitudes”, informó a través de su cuenta oficial en Twitter.

La compañía no ofreció detalles de cuáles fueron los errores que encontraron y que impedían que los residentes del País –que se encuentran en cuarentena desde el pasado 15 de marzo– pudieran solicitar la ayuda económica.

Ayer, la gobernadora Wanda Vázquez Garced realizó una visita sorpresa a la sede del Departamento del Trabajo y catalogó de “inaceptable” el colapso del sistema.

“Tuvimos la oportunidad de palpar que es un sistema arcaico, un sistema que llevaba años de años sin ningún mantenimiento, sin ningún tipo de actualización, así que hemos venido con la CIO [Chief Information Officer] del gobierno, le hemos dado instrucciones de que no importa los recursos, no importa lo que haya que hacer, vaya al contratista para que se haga todo lo que haya que hacer para que la gente pueda empezar a recibir [el dinero]. Es importante, en todos los estados los CIO tienen un problema, tienen un sistema que no puede aguantar la cantidad de volumen, pero en Puerto Rico es inaceptable”, sostuvo al salir de la agencia.

Sin embargo, la mandataria se negó a contestar si la secretaria del Trabajo, Briseida Torres, todavía cuenta con su confianza. En los pasados días, legisladores de ambos partidos han solicitado la renuncia de la funcionaria.