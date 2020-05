La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) Briseida Torres Reyes, anunció que, a partir de hoy lunes, 18 de mayo se establecerá un sistema de buzón por servicarro frente a la sede central de la agencia en Hato Rey, para recibir cualquier documentación requerida para atender las reclamaciones de desempleo, particularmente las reclamaciones parciales.

Más de 80,000 solicitudes de desempleo

La titular de la agencia explicó que este tipo de reclamaciones no se pueden realizar por internet ni de forma automatizada. “Estas son reclamaciones de personas que están trabajando en horario reducido y requieren del envío de una certificación del patrono de las horas trabajadas y los ingresos devengados. Aunque hasta ahora hemos estado recibiendo las mismas por correo postal y correo electrónico. El alto volumen de casos y consultas que recibimos a diario ha provocado un retraso en la atención de estas reclamaciones y los procesamientos de pagos. De esta forma, la entrega será directa y en cuestión de días estaremos procesando la documentación” dijo Torres Reyes.

PUBLICIDAD

Posible fraude

Además de reclamaciones parciales, empleados de la agencia estarán recibiendo formularios de patronos, así como documentación necesaria de reclamantes que tengan puntos controvertibles, como copias de talonarios, entre otros.

“Las situaciones de puntos controvertibles se seguirán manejando, mediante llamadas directas a los reclamantes. En estos casos, la documentación requerida puede variar y sería solicitada específicamente al reclamante y/o patrono por el agente a cargo de resolver la situación” recalcó la secretaria del DTRH.

Indicó que, una vez evaluada la efectividad de esta medida, podrían abrir la misma a otras instancias.

El sistema de servicarro para entrega de reclamaciones parciales estará disponible, por el momento, en la sede central de la agencia (Avenida Muñoz Rivera, esquina Avenida Domenech), en horario de 7:30am a 5:00 p.m.

Durante los próximos días se podrían habilitar medidas similares en las diferentes oficinas locales, una vez se coordinen ciertos elementos de logística y seguridad necesarios para el buen funcionamiento de este proceso, sin poner en riesgo la salud de los trabajadores y los reclamantes.

“Una burla”

El portavoz alterno del PPD en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, catalogó como una burla a los miles de ciudadanos que perdieron sus empleos tras la crisis causada por el COVID-19, la propuesta de la Secretaria del Departamento del Trabajo de tomar solicitudes de desempleo por servicarro.

El Departamento del Trabajo ha recibido 87,000 solicitudes y sólo ha procesado 3,000. “Por lo que parece una broma de mal gusto hablar de establecer un servicarro para recibir documentos, cuando el verdadero problema es que las solicitudes no se procesan. La gente está desesperada y las ayudas no llegan. Esos fondos están en la cuenta de banco del gobierno hace dos meses, pero allí no resuelven nada, es en el bolsillo de los puertorriqueños que debieron haber estado hace demasiado tiempo”, sentenció el Representante.

PUBLICIDAD

“Los ciudadanos llevan 3 meses reclamando su derecho a una compensación por estar sin trabajo, se gastan miles en centros de llamadas y plataformas que no sirven y ahora la solución de la secretaria Briseida Torres, es que salgan de su casa y vayan a Hato Rey a dejar la reclamación en un buzón. Si no cumplen con tramitar las solicitudes electrónicamente, ¿que garantiza que tramitarán las que se dejen en este buzón”, cuestionó Cruz Burgos.

El legislador le hizo un llamado a la Gobernadora a que despida de inmediato a la Secretaria del Trabajo, pues su incompetencia e incumplimiento con la gente ha dejado a miles de personas sin el dinero al que tienen derecho y necesitan para sostenerse en esta pandemia.