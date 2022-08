Jorge Dávila, quien fue director de campaña primarista de Wanda Vázquez Garced, considera que la exgobernadora fue inducida a error al reunirse con “personas desconocidas” y que hoy desemboca en su arresto por autoridades federales por alegado fraude electoral.

Dávila indicó en entrevista radial con Rubén Sánchez (WKAQ) que está “consternado y triste por la situación que atraviesa Wanda Vázquez”, pero que no le toma por sorpresa, “pues hace unas semanas se había adelantado que esto iba a ocurrir”.

En mayo pasado, la defensa legal de Vázquez Garced aseguró que la exmandataria podría ser arrestada y enfrentar cargos criminales por presuntamente aceptar una donación del banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini. A nivel federal se prohíbe que candidatos acepten donaciones para campañas políticas por parte de personas o entes extranjeros.

Esta mañana el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a la exmandataria en su hogar. Se ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. para más detalles.

Al preguntársele a Dávila sobre si se había comunicado con la también exsecretaria de Justicia, indicó que desde que trascendió la intervención de las autoridades federales hace unos meses no han hablado.

“Ya ella teniendo un abogado contratado, pues en ese momento decidí que era momento de que ese abogado siguiera su curso y desde principios de mayo no hablo con la exgobernadora”, manifestó.

Los alegados hechos de corrupción están relacionados con la campaña primarista dirigida por Dávila, quien reiteró que desconoce los cargos que pesan en contra de Vázquez Garced.

“Eso fue lo que se indicó en aquel momento… Tengo que ver la conferencia de prensa, porque no tengo la más mínima idea de cuáles son los cargos, más allá de lo que se especuló en aquel momento, que todo salía a raíz de una supuesta reunión que ocurrió con el banquero venezolano (Herrera), donde supuestamente le habían presentado a ella un documento, llamada encuesta, documento al cual yo no tuve acceso…”, explicó.

Según reportes de prensa, la reunión con Herrera Velutini tenía el propósito de expandir sus operaciones en la Isla a cambio del donativo.

Esta acción también conllevó el despido del entonces comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Richard Joyner Kelly.

En mayo pasado, la comisionada de la OCIF, Natalia I. Zequeira Díaz, anunció el inicio de un plan de liquidación voluntario de Bancrédito Interantional Bank & Trust Corporation, presidida por Herrera Velutini, tras ser vinculado en los presuntos donativos ilegales.

El exdirector de campaña cuestionó cómo llegó ese donativo y a través de quién. “Por eso es que me gustaría ver cuáles son los cargos para ver si arroja alguna luz… a la famosa reunión yo no asistí… y al famoso documento llamado encuesta tampoco tuve acceso a él”.

“Que esto sirva de ejemplo para personas que aspiren a candidaturas. Cuando tú eres un candidato tienes que tener sumo cuidado a quién escuchas, a quién le sigues consejos y sobre todo con quién te reúnes. La responsabilidad mía era evitar que estuviera expuesta a personas desconocidas para ella en aquel momento. Hay que tener mucho cuidado”, añadió Dávila, quien dijo desconocer quiénes son las otras dos personas arrestadas relacionadas a los hechos.

Finalmente, el exdirector de campaña adjudicó la situación que atraviesa Vázquez Garced a su “falta de olfato político… Si ella me hubiese consultado a mí, si debía asistir a esa reunión o no, hubiese sido un rotundo no. No se me consultó”.

“Insisto en que alguien aquí, con algún propósito no muy bueno, indujo a la (ex)gobernadora a asistir a una reunión con personas desconocidas”.