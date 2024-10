El reverendo Jorge Raschke ofreció un mensaje ayer en el que aseguró que Dios le reveló que la Alianza -entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño- era “satánica” y pidió no votar por sus candidatos.

“Dios me iluminó“, precisó Raschke, al tiempo que dijo que “la Alianza Dios le llamó satánica”.

En su mensaje, el reverendo también pidió al país orar por el candidato republicano Donald Trump de cara a las elecciones generales del próximo 5 de noviembre alegando que Dios le reveló que lo volverían a intentar matar, y habló sobre los supuestos peligros de una presidencia de Kamala Harris.

Las expresiones de Raschke ocurrieron a menos de 24 horas de que el comediante Tony Hinchcliffe se refiriera a Puerto Rico como una “isla flotando en basura” durante un mitin del candidato republicano. Trump no ha desautorizado el “chiste”, que ha provocado numerosos cuestionamientos a su campaña.

Tras los comentarios, el candidato a la gobernación por la Alianza, Juan Dalmau, apuntó a que el reverendo está utilizando el nombre de Dios para adelantar sus causas políticas.

“Van a venir cosas peores, presumo yo. Pero la verdad es que, utilizar a Dios como un arma político-partidista, yo creo que eso más dice de quien hace la expresión’, dijo Dalmau en una entrevista radial (Radio Isla 1320).

“Yo no tengo mayor respuesta que no sea, que tu sabes que hace par de semanas a me han dicho ateo, me han dicho narcotraficante porque propuse un enfoque salubrista al problema de la adicción a sustancias controladas... Yo he sido objeto de todo ataque y lo asumo como parte de este proceso”, agregó.

Dalmau retomó este domingo su campaña política tras dos semanas fuera de la contienda por la emergencia médica que tuvo su esposa, Griselle Morales, quien sufrió una hemorragia cerebral aguda y permanece hospitalizada en el área de intensivo del Hospital Menonita en Caguas.