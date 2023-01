Para el abogado José Alfredo Hernández Mayoral, su hijo Pablo José Hernández Rivera tiene el enfoque, la preparación y el interés necesario para convertirse en un buen político dentro de las filas del Partido Popular Democrático (PPD).

“Creo que vamos a tener un político de mayor calidad que el promedio, porque él ha visto cuáles son las distintas áreas que hacen un buen político y trabaja en muchas de ellas”, sentenció el hijo del exgobernador Rafael Hernández Colón en una entrevista con Primera Hora.

Las expresiones ocurrieron a horas de que Hernández Rivera colgara un vídeo en sus redes sociales y lanzara una página cibernética en la que anuncia que creó un comité exploratorio para encaminar su aspiración a comisionado residente en Washington, DC en la elecciones del 2024.

De inmediato, Hernández Mayoral, quien tuvo dos intentos de entrar a la política como candidato a comisionado residente y a la gobernación por el PPD para principios de la década del 2000, afirmó que “tiene mi apoyo completo. Creo que lo hará muy bien”.

Entre otras cosas, el abogado destacó que su hijo posee muchas características similares a las de su abuelo y que cuenta con experiencia para entrar al ruedo político.

“Si gana, me habrá superado. Pero, eso yo lo acojo con gran alegría. En muchas cosas, él va a demostrar esa capacidad que tiene”, manifestó.

Durante la entrevista para reaccionar al anuncio de su hijo, Hernández Mayoral dejó claro que se mantendrá al margen y evitará comentarios públicos para “no interferir para el mensaje que quiera crear”.

Eso sí, aseguró que cuando su hijo le pida ayuda y consejos, se los dará.

Contó que su hijo, quien se graduó de la Universidad de Harvard con una concentración en Gobierno y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, “tiene muchas cosas que a mí me recuerdan a mi papá. Una disciplina, un rigor, una capacidad de trabajo que a veces asombra las similitudes que uno ve con su abuelo y yo espero que eso se traduzca en una buena gestión y sea un candidato que pueda inspirar a mucha gente”.

Aunque habló sobre estas similitudes con Hernández Colón, el abogado pidió a los votantes que evalúen a su hijo por sus méritos y no por ser el nieto de un exgobernador.

“Él no desea que voten por él por esa razón, (porque es nieto de Hernández Colón). Lo que él ha dicho es no te fijes en mi apellido. Él quiere que el votante trascienda esa observación y lo escuchen y evalúen en sus méritos”, sentenció.

Hernández Mayoral, de paso, evitó hablar sobre la posibilidad de que su hijo finalmente ascienda al cargo de gobernador.

Expuso que, aunque Hernández Rivera ha mostrado mucho interés en la política desde pequeño y se ha interesado en la carrera política de su abuelo, las cosas deben ocurrir poco a poco.

“Vamos a ver cómo eso sale y hasta dónde lo lleva el camino”, expresó.

Se le señaló que su hijo busca iniciar su carrera política en uno de los principales cargos políticos de la Isla. A ellos expuso que la edad mínima para la Cámara de Representante federal es de 25 y para las elecciones del 2024 Hernández Rivera tendría 33 años.

“Luce joven y es joven, pero muy por encima del mínimo para ser candidato a comisionado residente”, afirmó.

Previo a este primer intento político de Hernández Rivera, vivió la primaria en la que su padre se midió a Aníbal Acevedo Vilá al cargo de comisionado residente en Washington en el 1999. En ese evento, resultó derrotado por cerca de 70,000 votos.

Luego, ocurrió el segundo intento político de Hernández Mayoral en el 2003 de aspirar a la gobernación. Recordó que renunció a sus intenciones, porque Hernández Rivera se encontraba enfermo.

“Tenía un padecimiento que me impedía aspirar a la gobernación”, expuso.

No obstante, duda que esta experiencia sea lo que haya motivado a su hijo a entrar al ruedo político.

“Creo que lo que lo motiva es un interés que siempre ha tenido en participar en política”, sentenció.

Para lograrlo, Hernández Mayoral expuso que su hijo tendrá que relocalizarse en Puerto Rico. Es que dejo lleva años residiendo en Washington, DC, donde labora como abogado y consultor de política pública.

Otra importante experiencia de Hernández Rivera en la política la ganó junto a su tío, Juan Eugenio Hernández Mayoral, en la Legislatura.

El exsenador contó que su sobrino “me ayudó en mis campañas a senador, en las dos veces de 2004 y 2008″.

Pero, más allá, de ese activismo político. Hernández Rivera era visto con frecuencia en las sesiones legislativas.

El exlegislador expuso que “él me ayuda pro bono, sin ningún puesto como tal oficial del Senado de Puerto Rico y con ninguna compensación de ninguna parte. Me ayudaba probono y le agradezco mucho esa ayuda y aportaciones que él me daba. Ha tenido distintas experiencias en su vida que lo han preparado a él para este momento de aspirar a la candidatura de comisionado residentes y estamos confinado de que va a prevalecer el año que viene, en el 2024″.

De inmediato, expresó que“a todos los que quieran un cambio en Washington, los invito a unirse al equipo de trabajo de Pablo José”.

Por otro lado, el representante Héctor Ferrer Santiago no respondió si es correcto que tiene interés en aspirar también al cargo de comisionado residente en Washington, como se ha comentado.

Expuso que “yo estoy en un proceso de atender los problemas del país como funcionario electo. Una vez decida le voy a estar informando al país”.

Sobre el anuncio de Hernández Rivera, precisó lo siguiente: ¡Qué bueno que jóvenes están entrando al ruedo político! Es el primero de mucho que van a estar entrando de cara a las elecciones”.

Por su parte, el secretario del PPD, Luis Vega Ramos, indicó sobre esta candidatura que “el PPD le da la bienvenida a todos los hombres y mujeres que genuinamente deseen aportar al futuro de Puerto Rico. La determinaciones de quiénes van a ser nuestros candidatos o candidatas se determinarán por el pueblo popular en el 2024. Así que las puertas estará abiertas”.

Pidió a Hernández Rivera y a todos los aspirantes a cargos electivos en los próximos comicios que, a lo que llega el 2024, “llevemos una conversación de qué propoósito tienen para Puerto Rico”.