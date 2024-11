Mayagüez. A punto de culminar su último cuatrienio tras más de tres décadas en el poder, el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo ‘Guillito’ Rodríguez Rodríguez, aguarda por la respuesta del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde presentó un recurso para la desestimación de dos cargos que pesan en su contra por incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

Esto por el desvío de unos $9.8 millones que fueron otorgados en tres resoluciones conjuntas de la Legislatura Estatal para completar las fases 5 y 6 del Centro de Trauma de Mayagüez, en un caso que enfrenta junto a la directora de Finanzas, Yahaira Valentín Andrade, quien también está acusada por estos delitos.

PUBLICIDAD

Al salir de la sala 201 del Centro Judicial de Mayagüez en la cual se celebró este jueves una vista con antelación al juicio ante el juez William Machado Aldarondo, el suspendido alcalde aseguró que se siente “tranquilo con mi conciencia”.

Sin embargo, al ver cómo se ha reducido el grupo de personas que lo acompaña al Tribunal, Rodríguez Rodríguez confesó que no se ha sentido solo en el proceso.

“Fíjate, uno… he tenido la familia como siempre, he tenido las personas que verdaderamente estaban cerca de uno, no por ningún interés económico ni otro interés que no fuera verdaderamente el aprecio y el cariño que siempre me han tenido, y que me han confesado el pueblo de Mayagüez, siempre que he tenido la oportunidad de encontrarme con ellos”, admitió.

Asimismo, destacó que existe una restricción judicial que le prohíbe tener comunicación con el alcalde interino, Jorge Ramos, quien se convirtió en el candidato oficial del Partido Popular Democrático (PPD), ganando la elección con 13,344 votos frente a la opositora Evelyn Vázquez, del Partido Nuevo Progresista (PNP), que recibió 4,253 sufragios.

“Lo que pasa es que hay una restricción de que no podemos tener comunicación mientras dure este proceso y hemos cumplido con eso, tanto él como yo. (Me siento) tranquilo, tranquilo con mi consciencia”, sostuvo.

“Aquí no ha habido acusaciones de apropiación ilegal de fondos del alcalde, ni de sobornos del alcalde. Aquí lo que ha circulado es una supuesta negligencia en el cumplimiento del deber”, aclaró.

Le desea suerte el futuro alcalde

De hecho, “Guillito” reveló que votó íntegro por la Pava, incluso por su otrora vicealcalde.

PUBLICIDAD

“Fue una victoria contundente y qué bueno que todavía el Partido Popular puede prevalecer. Es la única ciudad donde no ha perdido el Partido Popular nunca. Le deseo suerte al alcalde electo; el vicealcalde que nosotros habíamos designado que cuando hubo la transición con relación a estos asuntos”, expresó.

“Ahora le llegó el momento de cumplir las promesas. O sea, ahora es otra etapa que él va a enfrentar después de juramentar como alcalde y le deseo suerte”, agregó al mencionar que próximamente cumplirá 32 años como alcalde de la Sultana del Oeste.

Relacionado al caso por el que espera juicio, el suspendido alcalde cuestionó por qué el Departamento de Justicia no ha procesado ningún alcalde del PNP, “en ocho años”.

“En el caso de Mayagüez y de Ponce, sí; hicieron el proceso de acusar a los dos alcaldes por el Departamento de Justicia, pero finalmente ni ganaron en Ponce, ni en Mayagüez”, esbozó al hablar sobre el también suspendido alcalde de la Ciudad Señorial, Luis Manuel Irizarry Pabón, quien está acusado de enriquecimiento injustificado y violación al Artículo 4.2B de la Ley de Ética Gubernamental.

De otra parte, el representante legal de Rodríguez Rodríguez, el abogado Harry Padilla, detalló que en la vista con antelación al juicio de este jueves, “se discutió sobre el proceso apelativo que está ante el Tribunal Supremo actualmente”.

“Entonces, el tribunal se dio por enterado y señaló una nueva conferencia para el 14 de enero de 2025 a las 9:00 de la mañana. Le explicamos al tribunal el estado procesal del caso, le explicamos que todavía el Tribunal Supremo no ha resuelto y entonces, el tribunal nos dio el espacio para que el Tribunal Supremo adjudique la controversia”, estableció.

PUBLICIDAD

“La posición nuestra, tanto de la compañera (Ana) María Strubbe Ramírez (abogada de Valentín Andrade) como la de este abogado, es que se debe desestimar el recurso porque no se determinó causa (para juicio) conforme a derecho. Hay un sinnúmero de planteamientos que nosotros hicimos, pero el concepto general es que no se determinó causa conforme a derecho”, insistió.

Según Padilla, hay tres posibilidades en cuanto al recurso en el Tribunal Supremo.

“Si el Tribunal Supremo expide el recurso, eso lo que significa es que ambas partes tenemos que presentar alegatos y entonces, el caso, el tribunal lo examina en su momento y determina si se mantienen los pliegos acusatorios o se desestiman”, acotó.

La segunda alternativa, de acuerdo con Padilla, “es que el Tribunal Supremo declare no ha lugar a los escritos de reconsideración que hemos presentado. Entonces, tendríamos derecho a presentar una segunda moción de reconsideración”.

“Si el Tribunal Supremo se mantiene en esa posición, el proceso apelativo relacionado con la desestimación se termina y el caso continúa en el Tribunal de (Primera) Instancia para dos cosas: para darse el juicio o disponer del asunto”, concluyó.