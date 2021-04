El caucus de la mayoría popular decidirá esta tarde el curso de acción en torno al nombramiento de Jesús González Cruz como secretario interino del Departamento de Educación.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago sostuvo que el Senado pasará juicio sobre el designado, a quien el gobernador Pedro Pierluisi designó ayer de forma interina en lo que nombra a un secretario en propiedad.

“Voy a reunirme con mis compañeros de caucus y les voy a preguntar si están a favor o no de ese nombramiento y les voy a preguntar a los demás compañeros senadores de otros partidos para determinar si lo atendemos hoy o el próximo jueves”, indicó Dalmau Santiago a preguntas de periodistas en el Capitolio.

De ser considerado en la sesión de hoy, tiene que radicarse una resolución autorizando el interinato, pero comenzados los trabajos no se había radicado la medida.

“Si bien es cierto que es importante que el Departamento tenga un líder, tampoco es dar un cheque en blanco a alguien que nos lo presentaron ayer y que de entrada no tiene ninguna experiencia en Educación, que no sea que empezó a trabajar este año (en la agencia). Hay que evaluarlo en su justa perspectiva y lo voy a hacer como con los demás nombramientos, este con un poco más de urgencia porque el Departamento no puede estar sin liderato”, sostuvo el líder legislativo.

Preguntado si lo evaluarían hoy o no, Dalmau Santiago indicó que después de la reunión del caucus de la mayoría popular anunciará “si lo vamos a ver en la sesión del jueves o la del próximo lunes”.

Dijo que el caucus podría decidir que el propuesto interino sea evaluado en una vista pública y que sea entrevistado. “Yo personalmente no lo conozco. Sé que fue director de Corrección, de Instituciones Juveniles y que fue vice alcalde de Arecibo”, agregó el Presidente del Senado.

El senador novoprogresista, Henry Neumann dijo por su parte que el interinato de González debe pasar por el cedazo del Senado.

“El señor González no es educador, lo conozco dese la época que estuvo en Corrección, que yo estuve como Secretario de Recreación y Deportes. Él no es un educador, es un administrador y para ese puesto hace falta alguien con un resume que incluya puestos relacionados con la educación, con la pedagogía y eso es lo que estamos esperando en este momento”, sostuvo Neumann.

“Urge un nombramiento porque hay unas decisiones importantísimas que hay que tomar con relación al año escolar que empieza en agosto. Así que el gobernador debe de hacer el nombramiento (en propiedad) lo antes posible para que haya una cabeza al frente de este departamento que para mí s el segundo puesto más importante en el gobierno de Puerto Rico”, indicó el senador.

Dijo que el delegación novoprogresista también discutiría en su caucus de hoy el nombramiento de González.

Por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot se expresó en contra de la designación de González.

“Si va a votación como es la idea del Presidente (del Senado) he advertido y se lo he dicho que estoy en contra del nombramiento. Creo que ya es tiempo de que Puerto Rico disfrute ya no de caras nuevas, sino de actitudes nuevas, de personas que no tengan un pasado que los relacione, no estoy diciendo que él sea algo malo, pero si lo relaciona con un pasado que todo el mundo rechazó”, indicó Vargas Vidot.

“Él estuvo en varias ocasiones relacionado con el Municipio de Arecibo y con Corrección y no se pueden decir cosas muy buenas, además no sabemos si es un educador. Creo que lo más cerca que ha estado del asunto de educación es que el edificio de Educación es vecino con el de Corrección”, dijo el senador independiente.

La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén dijo también que el perfil del designado no es el de una persona que se destaca por ser del área de educación.

Indicó que mientras González esté al frente del Departamento de Educación tomará decisiones que impactarán la agencia no solo en el área administrativa, sino en áreas docentes, currículos y contrataciones.

Dijo que tampoco “sabemos qué compromiso o posición tiene con temas como currículos inclusivos integrados de manera transversal con perspectiva de género, antirracistas y equidad de derechos humanos”.

“En este caso parecería estar muy cerca de la estructura paralela partidista que en muchas ocasiones se ha alejado de los mejores intereses de nuestro proyecto más importante, que es la educación de nuestra niñez y juventud. Preocupa también el que un andamiaje de burocracia que tanto daño le ha hecho al DE prevalezca en guiar esta importante agencia”, agregó la legisladora.