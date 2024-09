Abrumado por lo que llamó “cuatrienios inútiles” en los que se comete una “rumba de disparates”, el senador y salubrista José Vargas Vidot anunció en la mañana de esta viernes que pondera aspirar a la gobernación en las elecciones el 2028 de manera independiente, si el país continúa bajo “la misma fiestra patronal”.

“Si de camino al 2028 lo que vamos es a repetir la misma verbena, la misma fiesta patronal, yo estaría dispuesto a una concertación de fuerza y ampliarnos a ese escenario diferente y, con esa concertación de ideas, salgamos de la sucesión de mediocridad que caracteriza cada cuatrienio”, fue lo que estableció en entrevista con Primera Hora.

Aclaró que su propuesta no es aspirar desde ya a la gobernación. Dijo que, primero, analizará qué tal se comporta la próxima administración gubernamental, la cual entrará en funciones el 2 de enero de 2025.

“Mi disposición es contingente a que se haga bien gobierno. Si se hace buen gobierno, lo voy a aplaudir. Si, aún así, seguimos en la rumba de naturalizar la mediocridad y el fracaso, la falta de transparencia, la renuncia a rendir cuentas, porque yo he tenido que recurrir a tribunales para que las agencias cumplan con su deber de dar información, no nos desesperemos. Si vemos cosas funcionan bien, colaboremos. Pero, si vemos que las cosas comienzan a sonar como lo que hemos visto hasta ahora, que en vez de melodía hemos tenido ruido, no perdamos la esperanza y si yo puedo ser parte de la esperanza, aquí estoy, digo presente”, manifestó.

Entre otras cosas, Vargas Vidot estableció que no tiene “miedo” de buscar una candidatura a la gobernación de manera independiente. Pero, aclaró que “no es que yo esté ya luchando” para conseguir ese puesto.

Aceptó que en la actualidad no cuenta con la maquinaria necesaria para encaminarse a una candidatura como la de la gobernación.

No obstante, insistió en que el país está “desencantado, frustrado”, porque no se ha establecido un rumbo en el que haya calidad de vida y una economía participativa. De inmediato, aludió a que en su carrera ha demostrado que puede ser ese ente unitario, ya que trabajó por muchos años como salubrista y lleva dos cuatrienios como senador independiente. Por ello, dijo ser la persona que pudiera administrar al país “sin ataduras de inversionistas políticos” y hacer “una convocatoria a una amnistía social”.

Entre sus expresiones, reconoció que no es una persona “especial”. Más, sin embargo, expresó que pudiese ser ese que trabaje en “armonía” por el bien de la comunidad.

Vargas Vidot sostuvo que como gobernante trabajaría en una “consulta permanente de la gente, sin que se polarice, dándonos la oportunidad de abrirnos por espacio liberado durante cuatro años”.