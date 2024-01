En una repleta y conmovedora vista pública, la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado, comenzó a evaluar en la mañana de hoy un proyecto de ley que busca establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico contra el discrimen racial por peinados africanos y texturas de cabello.

“El discrimen hacia los cabellos afro y los peinados protectores no es uno personal sino sistemático, el cual por años -debido a la cultura racista en la que vivimos- se ha silenciado”, expresó Alanis M. Ruiz Guevara, una joven afrodescendiente, peticionaria de la pieza legislativa (Proyecto del Senado 1282). La medida por petición, lleva la firma de los senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

“A mis ocho años me hicieron mi primer peinado protector, unas trenzas estilo cornrows. En ese momento me sentía hermosa y estaba sumamente entusiasmada de que mis compañeras del colegio me vieran. Al siguiente día me encontré con una institución educativa que me privó del salón de clases por el mero hecho de haber realizado dicho peinado”, dijo para agregar que la institución notificó a sus padres que el arreglo en su cabello iba en contra de las normas establecidas y para asistir a clase tenía que quitárselo.

“La primera vez que me realizaron un alisado apenas tenía nueve años. Cada tres meses tenían que realizarse retoques de este procedimiento, lo cual hice por el resto de mi niñez y la mayor parte de mi adolescencia... Al comienzo sientes un olor terrible que quema tus ojos y ese es el momento en que mi cuero cabelludo comenzaba a arder como si este se estuviera quemando, luego comienza a picar. Cuando decía ‘me duele’, me respondían: ‘así sabes que está funcionando, déjalo unos minutitos más’. Ningún niño ni adulto debe pasar por esto”, relató Alanis, quien es estudiante universitaria y activista.

A Lorraine León Ramírez, de tez blanca y madre de dos jóvenes afrodescendientes, Diego y Gianfranco, 19 años y 17 años, se le quebró la voz varias veces durante su testimonio.

León Ramírez narró, entre lágrimas, relató cómo en el primer día de clases para sus hijos en agosto de 2022, personal del colegio les reclamó, delante de los demás compañeros, que “tenían el afro muy alto” y que tenían que recortárselo.

Lorraine León Ramírez, junto a sus hijos Diego y Gianfranco, ofreció su doloroso testimonio. ( Nydia Bauzá )

“En ese momento fue como echarles un balde de agua fría, sin tan siquiera haber puesto un pie dentro de su nuevo colegio. Eso nadie me lo contó, yo estaba allí acompañando a mis hijos”, relató la madre en la vista pública. Dijo que sus hijos la acompañaban en el público que ha llenado todos los asientos del Salón María Martínez de Pérez Almiroty, en el Senado.

“Hay una regla bastante fina entre reglas y discriminación. Es más que cabello, es más que un estilo, es algo que veo todos los días, con lo que nací y cuando oigo todos los días te tienes que cambiar para estudiar, para trabajar, eso da angustia”, declaró Julia Llanos Bultrón, profesora de una escuela en la isla municipio de Vieques.

La senadora Rivera Lassén, presidenta de la comisión legislativa, conduce la vista pública, a la que también asisten los senadores, Bernabe Riefkhol, del Movimiento Victoria Ciudadana, María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño, Migdalia Padilla Alvelo, del Partido Nuevo Progresista y el independiente José “Chaco” Vargas Vidot.

“Vamos a visibilizar un problema que se esconde debajo de la alfombra diciendo que este no es país racista”, dijo la senadora Santiago Negrón, quien también destacó que mientras este proyecto se evalúa el gobernador Pedro Pierluisi vetó una medida que buscaba prohibir el discrimen en centros de trabajo contra personas que utilicen tatuajes, piercings o lleven el cabello teñido en colores no tradicionales.