Bajo el alegato de que el país siempre va primero que consideraciones políticas, los populares Juan Zaragoza y Jorge Colberg Toro rechazaron este martes haber traicionado a su Partido Popular Democrático (PPD) por haber aceptado formar parte del equipo de transición de la gobernadora entrante y presidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón.

“Servirle al país bajo ningún parámetro puede ser considerado una traición”, expuso el senador Zaragoza a Primera Hora.

Mientras, Colberg Toro expresó: “Desde hace mucho tiempo, aprendí que yo soy primero puertorriqueño y después popular”.

Estas fueron las primeras expresiones que emitieron el exprecandidato a la gobernación por el PPD, Zaragoza, así como el exsecretario de la Pava, Colberg Toro, tras su nombramiento en el equipo de González Colón y las críticas públicas que se realizaron en contra de estos en los pasados días.

PUBLICIDAD

Zaragoza fue quien levantó más resentimiento en el PPD, pues aspiró en primarias contra el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, y presuntamente no se unió con el partido tras esta competencia.

Pero, el exsecretario de Hacienda afirmó que solicitó un voto íntegro por el PPD durante una conferencia de prensa a la que asistió junto al alcalde novoprogresista de San Juan, Miguel Romero, en la comunidad religiosa de los Mita, en Santurce.

De hecho, el senador comentó que cuando la gobernadora electa le pidió formar parte de su equipo de transición, le reveló que no había votado por ella, sino por Ortiz en las pasadas elecciones.

“Yo le dije: ‘Usted sabe que yo soy popular y que no voté por usted’”, comentó.

De inmediato, se le cuestionó cuál fue la respuesta de González Colón. Aludió a que esta ripostó que “yo no te estoy trayendo como popular. Te estoy trayendo porque hay muy poca gente que conoce el gobierno como tú, verdad, desde el punto de vista financiero, y muy poca gente que tiene la relación con la Junta de Control Fiscal que tú tienes”.

Zaragoza insistió en que no le dio la espalda a su partido y declaró que “no soy traidor”.

Aceptó, sin embargo, que, tras su derrota en las primarias populares, “no se pudo dar la comunicación” con el presidente del partido.

Sin embargo, rechazó que se haya alejado de la campaña popular.

“Atribuirme ese poder de que, respaldo o no, la gente no hubiese votado por Jesús Manuel, verdad, yo creo que es un poco estirar la cosa. Yo estuve envuelto en la campaña, apoyando a alcaldes, a senadores a representantes, hice ‘fundraising’, apoyé con mi gente de operaciones, desarrollando plataformas. Yo lo que quise hacer fue darle el espacio a Jesús Manuel. Fue una campaña fuerte y yo no quería robarle protagonismo. Yo seguía apoyando al Partido Popular, apoyando a los alcaldes, a los senadores, a los representantes”, explicó.

PUBLICIDAD

Para Zaragoza, “Jenniffer estaba dura” y el panorama estaba “complicado” como para ganarle las elecciones pasadas.

Aceptó que “no descartaría” ocupar un cargo en el gabinete del próximo gobierno, aunque alegó que no necesita un puesto gubernamental. Es que Zaragoza es dueño de negocios.

También dejó claro que “para mí, esto de la participación en comités de transición, no es otra cosa que la continuidad de lo que llevo haciendo en el Senado cuatro años… Yo creo que la que la democracia va evolucionando, hay que enriquecerla y esta movida que hizo la gobernadora (electa) me parece que es muy sabia, muy sabia, porque es lo que el país pide”.

Colberg Toro, por su parte, se mostró como representante de la minoría en este proceso de transición. De hecho, sostuvo que la información que recopile serviría para la minoría popular en la Legislatura.

“La campaña electoral terminó. Ahora es el momento de unir esfuerzos para echar adelante al país. Cuando una gobernadora o un gobernador invita a un ciudadano, sobre todo, que no milita en su partido, que no cree en su ideal, de tres millones de personas, escogen diez, y a usted lo llaman, para representar a las minorías para que tengan el mismo acceso a la información que las mayorías, para mí, es un acto de desprendimiento, de madurez, de seriedad, de respeto a la divergencia y a la discrepancia. Y lo que corresponde, por lo menos, en lo que a mí respecta, por mi vida pública, es corresponder con el mismo compromiso. ¿Cómo uno rechaza una invitación de una persona que el pueblo, con sus votos, le dio el mandato de constituir gobierno? Cuando se constituye el gobierno, se constituye un gobierno para las mayorías y para las minorías. De hecho, nuestra constitución garantiza un tercio de los asientos en la Asamblea Legislativa para las minorías. Eso tiene un propósito, que tiene que tener representación”, afirmó.

PUBLICIDAD

Colberg Toro llamó a crecerse y aceptar que las elecciones ya pasaron.

“Yo lo que les puedo decir es que hay que crecer. Las elecciones pasaron. Hay una gobernadora (electa), tiene un mandato del pueblo, ella ha extendido su mano a las minorías. Lo que corresponde con responsabilidad es contestarlo con el mismo respeto. Hacer lo contrario, a mi juicio, sería faltar a la responsabilidad”, sostuvo.

El exlegislador popular indicó que trabaja activamente en este equipo de transición. De hecho, manifestó que ya ha enviado peticiones de información a varias agencias, como Hacienda y al Departamento de Desarrollo Económico.

Fuera del PNP, en el comité de transición -además de Zaragoza y Colberg Toro- está el independentista César Alvarado Torres.