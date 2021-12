Cataño. Gabriel Sicardó Ocasio demandó este martes al gobernador Pedro Pierluisi y al Partido Nuevo Progresista (PNP) para contrarrestar la decisión que tomó el Directorio el pasado domingo, de no permitirle participar en una elección de pueblo en la que se escogería al sustituto de Félix “El Cano” Delgado como alcalde de Cataño, confirmó su abogado Raúl Darauche Andújar.

De inmediato, la jueza Rebecca de León Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, citó a las partes a una vista presencial. La misma se realizará mañana, miércoles, a las 2:30 p.m., según reza de su orden.

“Atendida la Urgente Moción Solicitando Remedio Provisional al Amparo de la Regla 56.1 de Procedimiento Civil del epígrafe se señala vista presencial el 15 de diciembre de 2021 a las 2:30 p.m. para dilucidar los méritos de lo alegado y la procedencia del recurso”, indicó la jueza.

PUBLICIDAD

Relacionadas Cataño cancela contrato de Waste Collection tras escándalo de soborno

El abogado de Sicardó Ocasio informó a Primera Hora que “se exige en la demanda que se paralice el procedimiento de la juramentación y certificación del señor (Julio) Alicea, hasta tanto se vea el caso en sus méritos”.

El portavoz de prensa de la Administración de Tribunales, Jean Carlos Pérez, confirmó que todavía ningún juez ha expedido alguna orden referente a esta demanda, en la que se pide se emita un injuction para paralizar que Alicea juramente como el nuevo alcalde de Cataño, así como se exponen violaciones al Código Electoral y al debido proceso de ley.

Consta de la demanda de 12 páginas que Sicardó Ocasio, quien funge en la actualidad como alcalde interino de Cataño, recibió el pasado viernes una certificación del PNP para poder participar en la elección, programada para el domingo, 19 de diciembre.

No obstante, el mismo “PNP le envía una notificación al licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio, indicándole, que habían determinado no cualificarlo, porque según su Directorio, el mismo entiende que no cumple con los requisitos establecidos por la ley o por el Reglamento del Partido, ello sin exponer explicación ni detalle alguno del por qué llegaron a esa determinación, lo que viola el debido proceso de ley que le asiste al aquí demandante Sicardó Ocasio. Lo anterior, más aun, cuando el PNP previamente había certificado que el licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio cumplió con todos los requisitos en Ley y por Reglamento para poder aspirar a la candidatura de alcalde de Cataño”.

La demanda expone que “la orden que se le está solicitando a este Honorable Tribunal es indispensable para evitar un daño irreparable al aquí demandante, ya que se debe evitar que se le niegue a un ciudadano su derecho constitucional de poder participar como candidato de un partido político en una elección especial. Además, el no permitir que el demandante, licenciado Gabriel J. Sicardó Ocasio, participe en una elección especial para la candidatura de Alcalde de Cataño, laceraría el interés público que tienen los residentes del municipio de Cataño de participar en unas elecciones especiales para, ser estos y no el partido, los que decidan el futuro del pueblo en el cual residen”.

PUBLICIDAD

Darauche Andújar afirmó que la única finalidad de la demanda es que se realice la elección especial y que sea el pueblo de Cataño el que seleccione al sustituto de Delgado, quien se declaró culpable en el foro federal de recibir soborno.

El abogado también señaló que Sicardó Ocasio no estaría disponible para entrevista, debido a este caso judicial que radicó.

Por otro lado, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, informó que ellos no paralizan los procesos para que el candidato que quedó sin retador tras la decisión del Directorio, Alicea, logre asumir el cargo de alcalde de Cataño hasta tanto reciban una orden del tribunal.

Informó que Alicea tiene previsto tomar mañana, miércoles, y el jueves los cursos que provee la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor. Una vez pase estos procesos y entregue un estado financiero, podría ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como alcalde de Cataño.

Santo Domingo señaló que su juramentación y posesión como alcalde podría darse el jueves o el viernes de esta semana, si es que no se recibe una orden judicial que establezca lo contrario.