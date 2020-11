El Departamento de Justicia recomendó hoy, martes, que se asigne un fiscal especial independiente (FEI) contra Carlos Acevedo Caballero, excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y a tres funcionarios de la agencia por los almacenes de suministros encontrados en Ponce en medio de la emergencia por la secuencia sísmica en el suroeste del País.

La investigación de los hechos –ocurridos el pasado 18 de enero y donde se encontraron, entre otras cosas: catres, miles de botellas de agua, pañales desechables, estufas de gas y toldos de Fema, comida de bebé, duchas portátiles, duchas de aguas, baterías y tanques de gas– fue solicitada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Los empleados a los que se le recomendó el FEI son: Evelyn Cumba Santiago, Joel Figueroa Betancourt y Luis O. Cruz Ramírez.

Sin embargo, Justicia no recomendó la designación de un fiscal especial independiente contra exsecretario de Estado Elmer Román y el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez.

“Las comunicaciones o referidos del Departamento de Justicia a la Oficinal sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) no constituyen una determinación final de la comisión o no de un delito, ni una adjudicación de culpa de las personas identificadas en la comunicación remitida a la OPFEI. Como ya hemos indicado en el pasado, el Panel tiene total independencia de criterio respecto a si acoge o no la recomendación de la Secretaria de Justicia”, expresó la agencia en declaraciones escritas.

Tras el hallazgo del almacén repleto de suministros que –de acuerdo a la fecha de caducidad– datarían del proceso de recuperación del huracán María, la mandataria despidió el pasado 18 de enero a Acevedo.