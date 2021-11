Cataño. La descarga de diésel desde el Cataño Oil Dock hacia la Central San Juan, de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), inició en la madrugada de este sábado y se completó a eso de las 5:48 a.m., lo que evitará que miles de clientes del sistema eléctrico del país se queden sin energía a causa de la disputa que enfrenta la corporación pública con la empresa PUMA Energy.

En un tuit, la AEE informó que “a las 12:01 a.m. comenzó la transferencia del combustible liviano desde el buque de Novum hacia las Centrales de San Juan y Palo Seco. A la Central San Juan 30K barriles terminaron a las 5:48 a.m. y a la Central Palo Seco 7K inició a las 9:00 a.m. y aún continúa”.

Primera Hora observó cómo el personal de la corporación abandonó el Cataño Oil Dock luego de que la descarga de diésel hacia Palo Seco iniciara.

El traspaso del combustible desde una barcaza de la empresa Novum Energy hacia la Central fue posible, luego de que la AEE demandara a Puma para que les permitiera cerrar una válvula que haría que el combustible llegara a los tanques de la AEE y no a los tanques de PUMA.

La disputa por la válvula en controversia está en la corte desde el pasado 22 de noviembre, cuando PUMA Energy acudió al Tribunal de Apelaciones para impugnar el que Novum se llevara el contrato de diésel por $265 millones.

PUMA, en cambio, logró el contrato del suplido de Bunker C, que fue por $605.9 millones, según establece la demanda que la AEE radicó en la tarde de ayer.

Como parte de la disputa, la AEE enfrentó problemas a principios de esta semana para descargar combustible hacia la Central San Juan. Se alcanzó un acuerdo el pasado martes, 23 de noviembre, que permitió cerrar la válvula y transportar el diésel.

Para ese entonces, según contó el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, la AEE había decidido paralizar la unidad 6 de la Central San Juan para poder utilizar el combustible que quedaba para la unidad 5.

En declaraciones emitidas por el gerente general de PUMA Energy, Mario Serra, se explicó que “el 23 de noviembre, personal de Best Petroleum, a instancias de la Autoridad de Energía Eléctrica -sin el consentimiento ni autorización de Puma- emprendió y se apoderó de las operaciones de un oleoducto propiedad de Puma para su propio uso exclusivo, que corre desde el Terminal Puma Bayamón al muelle del COD y a las instalaciones de la AEE (‘Puma Pipeline’). Puma Pipeline está claramente etiquetado como propiedad exclusiva de Puma y es totalmente mantenido, administrado y operado por Puma Energy. Representantes de la AEE accedieron a las tuberías y válvulas propiedad de Puma para suministrar el producto de Novum a la AEE sin el consentimiento de Puma. Para mantener la seguridad e integridad de las instalaciones, el personal de Puma estuvo presente y facilitó un suministro de energía ininterrumpido durante el fin de semana de Acción de Gracias. Esta no es una solución a largo plazo si se quiere mantener la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones”.

No obstante, ayer, viernes, volvió a resurgir la controversia de la válvula. Primera Hora supo que PUMA Energy colocó una cadena y un candado que privaba a la AEE de cerrarla para poder hacer la transferencia del diésel por sus ductos desde el Cataño Oil Dock hasta la Central San Juan.

Imagen que muestra que la tubería por la que se transporta el diésel es propiedad de la AEE. ( Suministrada )

Una decisión tomada anoche por el juez superior Anthony Ramos Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, a raíz de la demanda de la AEE, ordenó a PUMA Energy a dar acceso a la válvula para poder transferir el combustible por los próximos 10 días. De inmediato, citó a las partes a una vista judicial para el próximo viernes.

En declaraciones escritas enviadas anoche a Primera Hora, PUMA Energy indicó que cumplirían con la orden. Esto permitió que la Central recibiera este sábado el diésel que necesitaba para mantener la operación.

La demanda establecía que si para mañana, domingo, no contaban con el combustible se hubiese afectado “el servicio de electricidad de aproximadamente el 20% de los abonados de la Autoridad”.

El sistema eléctrico de Puerto Rico cuenta con 1.5 millones de clientes. Es operado por la AEE en la generación de energía y por LUMA Energy en la transmisión y distribución.

¿Por qué es necesario cerrar la válvula en controversia?

La demanda explica, “debido a unas demoras en unos trabajos que se llevan a cabo en el terminal adyacente a la Central San Juan de la Autoridad, Novum se ve impedida de descargar el combustible hasta el próximo 18 de diciembre de este año. Por tal razón, el 16 de noviembre de 2021 Novum suscribió un acuerdo con Best Petroleum Corp, para descargar su producto en el Cataño Oil Dock”.

La AEE también alegó en la demanda que Sierra le envió a la AEE un correo electrónico en el que aludió a que permitirían el cierre de válvulas si “la Autoridad accediera a un contrato de un año para el suplido de diésel a todas las instalaciones de la Autoridad en la Isla”.

PUMA Energy no ha emitido este sábado nuevas declaraciones sobre la controversia.

Anoche se limitaron a indicar que “se estará dando acceso a nuestra propiedad en lo que el viernes que viene se vea la vista en sus méritos, donde podremos presentar nuestra prueba del derecho propietario que nos cobija y que tenemos sobre estas instalaciones”.