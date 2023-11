La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) volvió a solicitarle a la Asamblea Legislativa a detener la aprobación del Proyecto de la Cámara 1651, medida que busca devolverle a la clase trabajadora del sector privado una serie de derechos que perdió con la aprobación de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral de 2017 (Ley 4-2017) y advirtió que, de no ser así, tomará las acciones necesarias para evitar su implementación.

Se trata de una medida “prácticamente idéntica” al Proyecto de la Cámara 1244, que luego se convirtió en la “Reforma Laboral 2022″ -Ley 41 de 2022- que, posteriormente, fue anulada por la jueza federal Laura Taylor Swain luego que el gobierno no precisara el impacto fiscal del estatuto en cumplimiento con los requerimientos de la ley Promesa.

“Como le indicamos en nuestra carta del 8 de noviembre de 2023, le instamos a pausar el proceso legislativo hasta que el análisis económico esté completado y podamos tener un diálogo con ustedes y el Gobernador sobre el impacto del Proyecto de la Cámara 1651″, lee la nueva misiva firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

Actualmente, el ente fiscal analiza el “Informe sobre el Efecto Fiscal del Proyecto de la Cámara 1651″ preparado por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), así como el borrador de impacto económico elaborado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que recibieron este martes más temprano.

Detener la discusión, agregó Mujica, “limitará mayores perturbaciones en los mercados laborales y permitirá una consideración completa de los méritos del proyecto de ley”.

El P de la C 1651 fue aprobado por ambos cuerpos legislativos, pero se encuentra ante la consideración de un comité de conferencia donde se dirimen las diferencias para su aprobación final. “Voy a subir en breve a la oficina del presidente (de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández) para verificar cuáles son los cambios, si es que tiene alguno, para firmar el informe del comité de conferencia y poder bajar el proyecto a votación”, indicó el representante Domingo Torres, uno de los autores de la medida.

Torres indicó que no había leído la nueva comunicación de la JSF, pero reafirmó que la intención legislativa es aprobar la medida este marte, último día de la sesión ordinaria. “Vamos a ver lo que finalmente dice el informe del comité de conferencia. No he visto el análisis de impacto económico que emitió la AAFAF ni he visto la carta de la Junta”, señaló Torres.

En su comunicación al liderato legislativo el ente fiscal advierte, además, que se reserva todos sus derechos “para tomar las acciones que considere necesarias, incluida la búsqueda de remedios para prevenir o contrarrestar la promulgación, implementación, y aplicación del Proyecto de la Cámara 1651, así como buscar su anulación en caso de que se promulgue en violación de Promesa”.

La medida, entre otras cosas, amplía a 15 días la licencia por vacaciones y reduce a 700 -en el caso de empresas privadas grandes- la acumulación de horas necesarias para tener derecho al bono de Navidad.