Unos 152,000 abonados que se sirven del embalse de Carraízo ya cuentan con agua potable, informó el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis R. González Delgado.

La recuperación del sistema se da luego de que la Planta de Filtros Sergio Cuevas detuviera la operación para realizar obras de mejoras. Los trabajos culminaron anoche.

El directivo destacó la pronta recuperación del sistema. Aludieron a que “en menos de 12 horas desde el reinicio de operaciones del sistema, 152,995 de los abonados impactados por los trabajos programados” recuperaron el servicio de agua potable.

Se detalló que quedan sin servicio unos 17,293 clientes. No se detalló cuáles sectores de los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas continúan afectados.

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En comunicado de prensa, el presidente de la AAA expuso que la gran mayoría de los abonados que ya cuentan con servicio corresponden a sectores abastecidos por gravedad, así como a varios sistemas de bombeo que han sido restablecidos de manera escalonada como parte del proceso operacional. Añadió que los clientes que aún permanecen sin servicio se concentran, principalmente, en sectores de mayor elevación y en aquellos que dependen de estaciones de bombeo que continúan recuperándose.

“Mientras continúa el proceso de recuperación del sistema, seguiremos trabajando en equipo con los municipios afectados para mantener la distribución de agua potable mediante camiones cisterna en las comunidades que aún permanecen sin servicio como parte de las medidas de mitigación. Nuestro compromiso es continuar apoyando a nuestra gente hasta completar el restablecimiento del suministro de agua potable”, expresó.

Por otro lado, se detalló que, entre las labores realizadas en la Represa Carraízo, la Autoridad completó trabajos de limpieza que permitieron aumentar en 10 millones de galones la capacidad de extracción de agua del embalse hacia la planta de filtros.

Previo a la intervención, el sistema extraía en promedio 94 millones de galones diarios, cifra que aumentó a 104 millones de galones diarios luego de los trabajos, lo que representa un incremento significativo para alimentar el sistema de distribución en el área metropolitana.

“Este aumento en la capacidad de extracción ha permitido acelerar sustancialmente la recuperación del servicio, al contar con una mayor disponibilidad de agua para llenar las líneas de distribución y restablecer las presiones operacionales. Como resultado, en menos de 12 horas desde el reinicio de operaciones, más de ocho de cada diez clientes impactados por estos trabajos ya habían recuperado el suministro de agua potable”, se destacó en el comunicado.

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Mientras tanto, González Delgado informó que “la limpieza realizada en la represa tiene un efecto directo en la velocidad con la que logramos recuperar el sistema. Estos trabajos no solo atendieron una necesidad inmediata, sino que fortalecen la operación y mejoran nuestra capacidad de respuesta para nuestros abonados. Este es el primero de muchos pasos que estaremos dando para continuar fortaleciendo el servicio de nuestra gente”.

El funcionario reiteró que el restablecimiento del servicio continuará de forma gradual, conforme se estabilicen las presiones en la red y entren en operación los sistemas de bombeo. Las comunidades ubicadas en zonas de mayor elevación o al final de las líneas de distribución podrían experimentar una recuperación más lenta.

No promedió el tiempo en que demoraría la recuperación total del sistema.