Vega Baja. Como ocurre con bastante frecuencia a través de Puerto Rico, los residentes de la Ciudad del Melao Melao mencionaron entre sus principales preocupaciones los problemas con el servicio de energía eléctrica y de agua.

Por otro lado, también expresaron preocupación por la situación de adultos mayores que viven en malas condiciones y necesitan asistencia.

Zenaida Robles Martínez habló a nombre de su madre, Luz María Martínez Hernández, una vecina del sector La Loma, en el barrio Almirante Norte, que está actualmente encamada tras sufrir un accidente, y denunció que desde “hace un año” mantiene una querella con LUMA Energy, porque “la línea principal que va a casa de mi mamá está con vegetación, y la casa de mi mamá se queda sin luz a cada momento, (y) la (casa) del frente también”.

“Ahora mi mamá tuvo un accidente en el mes de abril, y está encamada, y llevo una situación que ahora mismo estamos en temporada de huracanes, viene un huracán, Dios no lo quiera, y nos quedamos sin luz, mi mamá encamada”, comentó con evidente preocupación, agregando que, precisamente, el día de esta entrevista iba a la oficina del alcalde Marcos Cruz Molina “para ver si puede ayudarme con la situación”.

Opinó que el alcalde, “como ancla del pueblo”, puede llevar el mensaje, para que “llegue claro y preciso”, de manera que atiendan la situación de su mamá, que, reiteró, es “prioridad y emergencia”.

En tanto, Víctor Torres, del barrio Pueblo Nuevo, denunció que el área donde vive padece de problemas con el servicio de agua.

“El agua es el problema. Todo lo demás está bien. Pero el agua se va y no viene. A veces estamos dos días, tres días si agua. Ya estamos acostumbrados a eso”, lamentó.

Aclaró, sin embargo, que recientemente hicieron unos arreglos por la zona, que esperan traiga estabilidad al sistema, y por lo menos llevaba alrededor de una semana sin interrupciones, “pero vamos a ver”.

Opinó que el municipio, como cree que ya hizo hasta cierto punto, podría intervenir ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para impulsar que se atienda el asunto como una prioridad.

Mientras, Néstor Maldonado expresó su incomodidad porque no hay “suficientes” estacionamientos en el área del pueblo.

“Yo madrugo y consigo parking aquí. Pero es un problema que hay que atender”, afirmó.

Sugirió que el municipio aproveche y demuela algunos de los estorbos públicos que hay en el pueblo y los convierta en espacios de estacionamiento.

Una ciudadana que prefirió permanecer anónima indicó que en municipio hay “muchas cosas que arreglar”, pero se concentró en “la situación de cómo están viviendo los ancianos aquí ahora mismo, que no se les está prestando atención”.

Indicó que conoce de “muchos casos” de ancianos viviendo en malas condiciones, en algunos casos en casas “demasiado deterioradas, que los techos se le están explotando, que no están aptas para estar viviendo en esas residencias, que no están viviendo en condiciones humanas, podríamos decir”.

“Conozco un caso que en una sola casa hay tres encamados. Tres encamados. Y la persona que los está cuidando también necesita cuidados especiales. O sea, la que cuida necesita cuidados. Y en el aseo los tenía superbién, pero la casa en verdad no es apta, se está cayendo. De verdad, la necesidad es grande con los ancianos”, insistió.

Propuso que el municipio les dé “más enfoque a ellos” y procure ofrecerles más asistencia, por ejemplo, a través del servicio de amas de llaves o sus brigadas de obras públicas.

“Pueden ayudarlos mandando a gente a arreglarles los hogares, ayudarlos por lo menos a crear un techo nuevo, tapar esas varillas que se ven”, sugirió.

Luz Pagán, del barrio Algarrobo, también expresó preocupación por la situación en torno al “cuidado de las personas de la edad avanzada, de la tercera edad”.

“Ahora mismo hay personas que están constantemente cuidando a personas de edad avanzada que no pueden moverse, y no hay el recurso… no el recurso de dinero, el recurso de personal, como un ama de llave, para que por lo menos puedan darle un par de horas a la persona, para el que está ahí tenga una oportunidad de salir, hacer diligencias, o simplemente descansar. Porque es agotador”, sostuvo.

Mencionó un caso de una señora que “vive sola, que los que la que la cuidaban, que eran el nieto y el hijo, los dos fallecieron, y se ha solicitado que vayan a verla y no aparece recurso”, aunque afortunadamente “los vecinos tienen buena fe y ayudan”.

Agregó que el servicio de ama de llave que ofrece el municipio está limitado y “solamente te dan personas para tres días una semana, dos días otra semana, y a veces la persona no quiere cambiar de paciente. O sea, es difícil, porque el que necesita es el que tiene que buscar la persona, y encima de eso no son cinco días, son tres una semana y dos en otra”.

Sugirió que el municipio organice mejor sus recursos en esa área de atención a envejecientes, para que “la información llegue a donde tenga que llegar”, y se atiendan con celeridad y de manera adecuada los casos.

