Un sargento del Negociado de la Policía confirmó hoy que la activación de las alertas Silver, Ashanti y Amber ha ido en aumento en Puerto Rico, mientras el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Departamento de la Familia respaldaron tres medidas legislativas que buscan establecer que la alarma de emergencia debe difundirse en un término que no exceda de 24 horas desde que la querella de persona desaparecida fue presentada.

“Ha habido un aumento ya que nuestro Comisionado ha sido bien enfático con esto de las personas desaparecidas. Es un problema que se atiende una vez se trae la voz de alerta y cómo las personas han visto que se está tomando acción, ciertamente ha habido un aumento significativo de que las personas desaparecidas se busquen y si esa persona desaparecida cumple los criterios para activar una alerta se sube al comité de las alertas”, dijo el sargento Carlos Nieves a la Comisión de Bienestar Social de la Cámara.

El oficial de la Policía no presentó estadísticas, pero indicó que la alerta que “más se está trabajando es la alerta Silver” que se activa en casos de desaparición de los adultos mayores diagnosticados con Alzheimer o algún tipo de demencia”. Nieves recordó que para ser activada la alerta Silver, se requiere una certificación médica de que la persona desaparecida es paciente de Alzheimer o demencia y “como en algunos casos los familiares no han llevado a ese adulto mayor a hacerle esos exámenes en muchos de ellos no tenemos esa certificación y activamos entonces, la alerta Ashanti”.

La comisión legislativa tiene bajo estudio los Proyectos de la Cámara 1970, 1971 y 1972 que disponen un término de 24 horas para que entren en vigor estas tres alertas.

La alerta Ashanti aplica en casos de personas desaparecidas entre 18 años y 59 años con discapacidad física o mental y la Amber, para desaparición de menores de edad.

El representante independentista Denis Márquez Lebrón propuso mejorar el lenguaje del título y la parte dispositiva de los proyectos de ley, pues dijo que el mandato de 24 horas podría afectar una investigación.

El Departamento de la Familia avaló las medidas y recomendó, además, que en las alertas se incluyan condiciones de salud e impedimentos de los desaparecidos, con el fin de brindarle a la ciudadanía mayor claridad sobre la alerta y las características de la persona.

“Sin lugar a duda, el tiempo es un factor crucial cuando una persona es reportada como perdida o desaparecida, más aún cuando se trata de persona con condiciones cognoscitivas”, dijo la secretaria de la agencia, Ciení Rodríguez.

En Puerto Rico también existen otras alertas como la Rosa, para casos de mujeres desaparecidas de 18 años o más y la alerta Mayra Elías, para casos de accidentes hit and run.