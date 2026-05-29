Lanzan juego de azar que rifa un viaje a Las Vegas
La Lotería Electrónica anuncia premios de hasta $50,000.
La Lotería Electrónica lanzó este viernes un nuevo juego instantáneo, llamado MONOPOLY.
La secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, detalló que en este juego habrán premios de hasta $50,000. También se informó de una segunda oportunidad de ganar. El premio será un viaje a Las Vegas.
Aunque se precisó que este juego era nuevo, una búsqueda en la página de la Lotería Electrónica da cuenta que un juego similar, bajo el nombre Monopoly 25X y con premios de hasta $50,000 fue lanzado en abril de 2022. También se prometía la rifa de un viaje a Las Vegas.
Cabe destacar que la promoción del nuevo juego también establece que es Monopoly 25x.
En la actualidad, este juego de azar tendrá un costo de $5 y estará disponible en todos los terminales autorizados de la Lotería Electrónica alrededor de Puerto Rico a partir del 1 de junio de 2026, informó en comunicado de prensa.
Los boletos no premiados podrán registrarse a través de la aplicación móvil de la Lotería Electrónica para participar de sorteos adicionales.
Cuatro ganadores recibirán un viaje para dos personas a Las Vegas, Nevada, con un valor aproximado de $9,050. El premio incluye pasajes aéreos ida y vuelta en clase económica, estadía en hotel en ocupación doble, transportación terrestre entre aeropuerto y hotel, además de una excursión o espectáculo a escoger entre distintas alternativas disponibles en y alrededor de Las Vegas.
Cada ganador del gran premio también recibirá un juego de mesa de lujo MONOPOLY y un paquete de mercancía oficial de la marca.
Asimismo, se otorgarán 100 premios secundarios que consistirán en paquetes de mercancía oficialmente licenciados por la marca MONOPOLY, valorados aproximadamente en $175 cada uno.
El primer sorteo se realizará el 15 de septiembre de 2026 y los boletos deberán registrarse en o antes del 13 de septiembre de 2026. El segundo sorteo se llevará a cabo el 12 de enero de 2027 y la fecha límite para registrar boletos será el 10 de enero de 2027.
“Continuamos innovando y ofreciendo experiencias nuevas a nuestros jugadores, integrando premios atractivos. MONOPOLY es una marca reconocida mundialmente y estamos seguros de que este nuevo instantáneo despertará gran interés entre nuestros jugadores y se convertirá en uno de los favoritos”, expresó Hernández Olivo.