Gracias a la “fe, esperanza, ilusión de poder saldar deuda, ayudar a su familia, (o) cumplir un sueño”, los boricuas han gastado una multimillonaria cifra jugando a la Lotería Electrónica y a la Lotería Tradicional en los pasados 10 años.

Cálculos otorgados a Primera Hora por la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, apuntan a que los jugadores han sacado de sus bolsillos $6,822 millones para apostar a la suerte en juegos electrónicos, como el Powerball, Loto, Pega 3, Revancha, o billetes de la Lotería Tradicional.

De esta cifra, $4,608,277,395 fueron invertidos en unas 15 modalidades de los juegos de la Lotería Electrónica y $2,213,258,269 fueron en las jugadas de la Lotería Tradicional, que son sorteos ordinarios, extraordinarios y semi extraordinarios.

PUBLICIDAD

Relacionadas El gran cambio de Powerball que hará crecer los premios como nunca

Para este mismo periodo de 10 años, que va desde el año fiscal 2015-2016 al 2024-2025, los premios que se otorgaron a los jugadores alcanzaron $2,542,459,315 en la Lotería Electrónica y $1,926,067,430 en la Lotería Tradicional, lo que suma $4,469 millones en premios. Esto representa que el 65.50% de lo jugado por los boricuas se le ha devuelto en premios.

Pero, a diferencia de Estados Unidos, donde se observa la tendencia de aumentar el por ciento de premios, a tal punto que en Virginia devuelve el 80% de lo invertido por los jugadores, en Puerto Rico el dinero se ha utilizado para aumentar las aportaciones a programas y servicios estipulados en ley, como lo son becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), un programa de vivienda para adultos mayores de escasos recursos o al programa de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción para ayudar a los jugadores compulsivos, explicó la secretaria auxiliar.

“En el caso de Puerto Rico, nosotros no cambiamos los prospectos de premios. Es decir, no hemos cambiado la cantidad de premios dependiendo del producto de la jugada. Sí, obviamente, vemos reflejados estos cambios al momento de las aportaciones que las Loterías hacen a los distintos sectores, como por ejemplo el pareo estatal de arrendamiento para adultos mayores en Vivienda, lo vemos en el Fondo de Equiparación Municipal, lo vemos reflejado en estos distintos sectores”, afirmó la funcionaria.

El desglose

La Lotería Tradicional ha invertido $25,250,000 desde el año fiscal 2018-2019 al 2025 en el programa de jugadores compulsivos y por la Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño. Mientras, la Lotería Electrónica ha aportado $1,488,148,418 en 18 distintas causas durante los pasados 10 años, entre las que se destaca el Comité Olímpico, Fondo de Enfermedades Catastróficas, los jugadores compulsivos y becas.

PUBLICIDAD

No obstante, se destaca que el 48% de lo separado para aportaciones de la Lotería Electrónica ingresó al Fondo General, que se utiliza para gastos del gobierno. Específicamente, en los pasados 10 años se le ha designado $710,254,042 a ese pote. El otro ente que recibió más dinero de las jugadas electrónicas fueron los municipios con $498,108,176. Esto dejó $279,786,200 para las otras causas, siendo el programa de viviendas para adultos mayores el que más dinero recibió con $119 millones en los pasados 10 años, seguido del Comité Olímpico con $62 millones.

Por otro lado, de los premios sorteados por la Lotería Electrónica, unos $97,135,790 no fueron reclamados. De esta suma, cada año se le entrega $3 millones al Departamento de Recreación y Deportes para el desarrollo de ligas menores, lo que ha sumado $30 millones en los pasados 10 años. El restante pasa al pote mencionado del dinero que recibió el Fondo General.

¿Por qué los jugadores no reclaman un premio?

La secretaria comentó que “se les olvida, destruyen el boleto, ya sea tanto billetes de Lotería Tradicional como el boleto de la jugada de Lotería Electrónica. Mucha gente, aunque usted no lo crea, se lo echan al bolsillo y lavan la ropa y se destruye el boleto. Lamentablemente, la ley establece que el premio se paga al portador del boleto o del billete. Se les pierden, los destruyen, los dañan, se les olvida. Así que son cositas que vemos constantemente. Pero, pasa, pasa mucho. O los guardan y los guardan tan y tan bien, que no saben dónde están y cuando lo encuentran, pues, ya pasó la vigencia del boleto, que son 180 días para reclamar”.

PUBLICIDAD

Entre las curiosidades que se destacaron de la información evaluada está en el año fiscal 2024-2025 hubo una disminución de jugadas en comparación con años fiscales anteriores. Por ejemplo, en ese año fiscal se acumuló $493 millones en jugadas y en el 2023-2024 sumó $532 millones.

Hernández Olivo comentó que “en el 2024, yo no sé si recordarán, hubo tres ‘jackpots’ bien grandes de Powerball. Usualmente, cuando hay estos ‘jackpots’ históricos en Powerball, esto hace que las ventas se disparen. Mientras más alto es el ‘jackpot’ de Powerball, más la gente cuando va a jugar los otros productos, Pega 2, Pega 3, Pega 4 o juega Loto”, reveló.

Puerto Rico, además, está entre las primeras cinco jurisdicciones donde se vende Powerball con Power Play y Double Play. Esto hace que “se paguen muchos premios secundarios”.

Sobre las jugadas, Hernández Olivo expuso que la gente suele apostar a sus fechas de nacimiento, aniversario o hasta del divorcio, así como en números de tablilla del auto.

Comentó que hay personas que van a jugar el mismo número en diferentes establecimientos. Esto llevó a que en una ocasión un residente de Camuy se pegó tres veces, porque fue a tres negocios distintas a hacer la misma jugada.

“A mí siempre me gusta recalcar la importancia de que no vean las jugadas de la Lotería, simplemente, como que todo el mundo juega apostando a esa esperanza de pegarse. Pero, que lo vean a distintos sectores que nosotros hacemos las transferencias, hacemos las aportaciones. Que nos ayuden. Un pesito más que jueguen es un pesito más que nosotros podemos hacer que llegue a viviendas de adultos mayores, a enfermedades catastróficas, a los municipios que tanto lo necesitan. Así que siempre me gusta recalcarles a las personas que jueguen responsablemente, pero que jueguen y con cada aportación que hacen en su jugada están apostando a ese golpecito de suerte, como decimos, y apostando también a ayudarnos a que ese dinero llegue a los sectores, a la gente que lo necesita y al desarrollo de las comunidades”, concluyó Hernández Olivo.

Cifras destacadas:

$4,608,277,395 - Dinero invertido en jugadas de la Lotería Electrónica en los pasados 10 años.

- Dinero invertido en jugadas de la Lotería Electrónica en los pasados 10 años. $2,213,258,269 - Dinero invertido en jugadas de la Lotería Tradicional en los pasados 10 años.

- Dinero invertido en jugadas de la Lotería Tradicional en los pasados 10 años. $2,542,459,315 - Premios que se han llevado los boricuas en la Lotería Electrónica en los pasados 10 años.

- Premios que se han llevado los boricuas en la Lotería Electrónica en los pasados 10 años. $1,926,067,430 - Premios que ha otorgado la Lotería Tradicional en los pasados 10 años.

- Premios que ha otorgado la Lotería Tradicional en los pasados 10 años. $1,543,398,480 - El sorteo ordinario de la Lotería Tradicional es el que más ha entregado premios en los pasados 10 años.

El sorteo ordinario de la Lotería Tradicional es el que más ha entregado premios en los pasados 10 años. $459,615,460 - El juego electrónico que más premios ha entregado en los pasados 10 años es el Pega4 nocturno.

Más datos:

Los juegos electrónicos que la gente más apuesta son al Pega 4 nocturno con $933,311,020 invertidos en los pasados 10 años; seguido de Pega 3 nocturno con $802,668,844 y el Powerball con $596,686,856.

Si a las jugadas de Powerball se le suma lo invertido en el Power Play y el Doble Play, los boricuas han apostado a este juego un total de $940,169,533 en los pasados 10 años, superando las jugadas hechas al Pega 4 nocturno.

El 50% de las ventas generadas en el Powerball ingresan como ganancias para la Lotería Electrónica, según el acuerdo alcanzado con el juego.

Fuente: Negociado de la Lotería de Puerto Rico