El auge de las loterías no sólo es en Puerto Rico.

Un informe recién publicado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos reveló un multimillonario crecimiento de las loterías en 45 de los 50 estados, tanto en jugadas como en premios, desde el 2008 hasta el 2024.

Se destacó que Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah no tienen loterías.

Lo que detectó el análisis es que los estados han preferido disminuir sus ganancias para aumentar los premios que conceden.

El informe, desarrollado con información de la Encuesta Anual de Finanzas de Gobiernos Estatales (ASFIN, por sus siglas en inglés), precisa que el resultado fue que “las ventas de boletos de lotería estatal casi se duplicaron a nivel nacional, pasando de $52.8 mil millones a $104.7 mil millones entre los años fiscales 2008 y 2024”.

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En este periodo, las loterías estatales aumentaron sus premios en un 118%, específicamente de $32.2 mil millones a $70.2 mil millones. Mientras, los ingresos por las jugadas aumentaron en un 68%, de $20.6 mil millones a $34.5 mil millones.

En esta multimillonaria suma, el análisis estadístico apuntó a que “los estados pagaron premios más altos y retuvieron una porción menor de los ingresos para sí mismos entre los años fiscales 2008 y 2024”.

Esto llevó a que los 45 estados disminuyeran sus ingresos relacionados a las loterías de 39% anuales en el 2008 a 33% para el 2024.

La información no detalla si los estados prefirieron conceder premios mayores para atraer más jugadas de los consumidores.

Entretanto, fue Virginia el estado que más pagó de sus ventas de boletos en premios, con un 80%, según cálculos del año fiscal 2024. Le siguieron los estados de Kentucky, Missouri, Massachusetts y Idaho.

Fueron, por su parte, los estados de California, Nueva York, Florida y Texas los que obtuvieron mayores ingresos por ventas de boletos de lotería. Cada uno vendió más de $8,000 millones en boletos en el año fiscal 2024.

Arkansas, Wyoming y Mississippi, que crearon sus loterías en los años fiscales 2010, 2015 y 2020, respectivamente, fueron los estados con menor recaudo. El mismo fue de unos $1,100 millones en ventas de boletos para el 2024.

El análisis no incluyó a Puerto Rico.