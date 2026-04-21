El fin de la era que limitaba la compra de Lotería Electrónica, como por ejemplo Powerball, Loto y Pega 3, a dinero en efectivo está pronto a culminar en las próximas semanas.

Y, tras el cambio que se promueve para poder pagar las jugadas “cashless”, el Negociado de la Lotería de Puerto Rico arrancará con una evaluación para conocer si se puede traer a la Isla un juego con oportunidades de ganar millones.

Se trata del Mega Millions. Así lo reveló a Primera Hora la secretaria auxiliar del Negociado de la Lotería de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo.

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La funcionaria informó que ya para finales de mayo se espera anunciar el inicio de la nueva etapa en que las compras de los boletos de la Lotería Electrónica se podrán hacer con tarjeta de débito, ATH Móvil o Apple Pay.

“Ya el equipo está en Puerto Rico. Estamos próximos a comenzar la instalación de los terminales porque, obviamente, cuando llegue a hacer una instalación en los terminales, en los puntos de venta, para que puedan hacer la transacción con tarjeta. Estamos en abril, yo espero que ya para mayo, finales de mayo, estemos en lo que llamamos ‘en vivo’, haciendo las transacciones. Así que mi exhortación es a estar pendiente a las próximas semanas, donde vamos a poder estar anunciando las etapas finales. Ahora mismo, nos encontramos en el periodo (…) de instalación de las máquinas y del periodo de prueba, para entonces poder, cuando ya una vez me certifiquen que estamos ‘set’, irnos ‘en vivo’ y poder empezar las ventas”, precisó Hernández Olivo.

Dejó claro que en estas transacciones no se permitirá el uso de tarjetas de crédito. No obstante, sí estarían autorizadas tarjetas de bancos con logos de tarjetas de crédito. Pero, la transacción se ejecutará como si fuera débito, en la que se debe poner la clave.

“Nosotros también tenemos que asegurarnos de fomentar el juego responsable y, pues, no queremos que la gente tampoco utilice sus tarjetas de crédito y comprometan su crédito en hacer jugadas”, expuso la funcionaria.

Con este cambio en la manera de pagar la Lotería Electrónica, se augura un aumento en jugadas de un 3.5% a un 4%.

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Si se calcula las ventas que hizo la Lotería Electrónica en el año fiscal 2025, que fue de $492,756,014, un aumento de 4% representaría unos $19.7 millones adicionales.

¿Viene el Mega Millions?

Logrado este avance en la manera de comprar la Lotería Electrónica, la próxima meta es evaluar la posibilidad de traer a la Isla el Mega Millions, un juego similar al Powerball que está disponible en 45 estados, Distrito de Columbia e Islas Vírgenes estadounidenses.

“Está planteado, está sobre la mesa. Es parte de nuestros proyectos a futuro. Mi prioridad o mi primer proyecto, antes de ese, era traer el ‘cashless’. Una vez podamos implementar lo que es la venta a través de las tarjetas, ATH Móvil o Apple Pay, el próximo paso va a ser, entonces, hacer el estudio de mercado para auscultar la posibilidad de traer el Mega Millions. Pero, está planteado sobre la mesa esa opción”, afirmó Hernández Olivo.

Los sorteos de este juego son martes y viernes. La jugada base es de $2, pero por un $1 adicional se le añade un “Multiplier”, con más oportunidades de ganar premios no relacionados al “jackpot”.

Para que tenga una idea, el premio más alto en la historia de Mega Millions alcanzó los $1,602 millones el 8 de agosto de 2023 y se lo llevaron en Florida. Mientras, el histórico premio del Powerball fue $2,040 millones ganado el 7 de noviembre de 2022 y la suerte tocó a California.