A horas de que trascendiera la renuncia del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, el legislador municipal por el Partido Popular Democrático (PPD), Gabriel Pérez Pérez, lanzó este viernes su aspiración para sustituirle.

“Mi pueblo de Trujillo Alto está consternado con los terribles actos de corrupción que han provocado la renuncia del alcalde y el arresto en diciembre de uno de sus ayudantes. Trujillo Alto necesita un nuevo liderato municipal que no tenga dedos amarrados con el alcalde renunciante. Le anuncio al pueblo de Trujillo Alto mi disponibilidad para aspirar a la alcaldía, y así ofrecerle a la gente de Trujillo Alto un gobierno honesto y transparente”, precisó Pérez Pérez en declaraciones escritas.

Cruz Cruz renunció anoche, en medio de una investigación federal relacionada a corrupción pública. De inmediato, el secretario del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, informó de la apertura de radicación de candidaturas desde el próximo lunes, 20 de junio a las 8:30 a.m. hasta el 24 de junio a las 5:30 p.m.

Según el secretario del PPD, hay otras dos personas que también están interesadas en el cargo.

“Hay dos personas más que están considerándolo. No voy a decir los nombres, porque todavía no es seguro. Pero, sí hay dos personas más que me han mostrado interés”, señaló a Primera Hora.

Pérez Pérez, sin embargo, ya oficializó su aspiración al hacerse disponible, de inmediato. Prometió “transparencia y honestidad”.

Según detalló el legislador municipal, es un hombre casado con Nylka Muñoz, y tiene dos hijos.

Indicó que posee una maestría en Asuntos Públicos de la Universidad del Turabo, una maestría en Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico, así como un bachillerato de la Universidad Interamericana.

Se describió como “experto en proceso legislativo”, pues lleva “más de una década en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico”.

Actualmente, Pérez Pérez dirige la Oficina de Actas y Récords de la Cámara de Representantes.

Indicó que lleva activo en el PPD sobre 20 años y ha fungido como delegado presidencial.

En 2019, Pérez Pérez entró a la Legislatura Municipal de Trujillo Alto y luego fue electo a la posición en las elecciones de 2020.