Varios representantes de la Palma pidieron a la representante María Milagros “Tata” Charbonier , acusada de robo de fondos federales, soborno y lavado dinero, que renuncie hoy a su escaño por acumulación en la Cámara de Representantes.

Charbonier no prevaleció en la primaria de ayer con su candidatura para las elecciones generales del próximo 3 de noviembre, pero ocupa hasta el 31 de diciembre de este año, uno de los escaños por acumulación del Partido Nuevo Progresista (PNP), en la Cámara. Hoy fue arrestada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)

El representante y ex presidente de la Cámara, José Aponte Hernández calificó de lamentable la situación de Charbonier y dijo que se siente defraudado.

“Yo esperaría que esté sometiendo su carta de renuncia”, sentenció Aponte Hernández a su llegada esta mañana al Capitolio.

Pierluisi le pide que se vaya

Dijo que aunque a la legisladora, que presidía la Comisión de Ética, le cobija la presunción de inocencia, lo que ha transcendido en el pliego acusatorio, “llama mucho la atención”.

Además de presidir la Comisión de Ética, que encabezó en sustitución de Ángel Peña, quien dejó la entidad tras este no lograr votos suficientes para sancionar a Jorge “Georgie” Navarro Suárez, Charbonier presidía hasta hoy la Comisión de lo Jurídico, ente que llevó la voz cantante en la aprobación del nuevo Código Civil.

“Para mí es dolorosa esta situación porque yo amo el cuerpo legislativo, he crecido en él como ayudante y fuera de estar en la Legislatura, pero viendo lo que es la Legislatura, conociéndola a fondo como legislador y es lamentable que haya unas personas…”, expresó compungido Aponte Hernández.

“Y no solamente en la Legislatura, hay veces que lo vemos en las alcaldías, lo vemos en otros puestos del Ejecutivo. Nos creemos que estamos por encima de la ley y no. Al fin y a la postre siempre se identifican unas cosas… ¿Por qué tener que darle malos momentos a la familia?, ¿Por qué no atajar la situación?”, expresó.

Exhortó a todos los candidatos, los reelectos en la primaria, los nuevos y se incluyó él a que “en el momento en que usted entienda que hay un germen que no es apropiado, mejor renuncie y váyase, pero no se quede expuesto a la tentación”.

“Renuncie y váyase y no ponga en vergüenza a su familia”, sostuvo el veterano legislador.

También el representante novoprogresista, Víctor Parés Otero dijo que el arresto de la representante Charbonier “es muy lamentable”.

“Lo que la Fiscalía Federal ha anunciado es algo que nos preocupa, es un acto de mucha seriedad y creo que como legisladora debe repensar su carrera política, ayer no salió favorecida en la primaria penepé. En mi carácter personal creo que debe renunciar porque la institución, la Cámara de Represenantes, el Partido van por encima de todo”, sostuvo Parés Otero.

El también novoprogresista, José “Quiquito” Meléndez, quien se definió como amigo de Charbonier, sostuvo que la legisladora debe repensar si continúa en la Cámara de Representantes pues ahora tendrá que dedicar ahora mucho tiempo a su defensa y la defensa de su familia.

“Tata es nuestra amiga, los amigos no se niegan nunca, en las buenas y en las malas. La realidad es que si me preguntaban hace unas semanas sobre el asunto de Tata diría que jamás en la vida pensaría semejante cosa, lo que dice el indictment (pliego acusatorio) es sumamente grave”, expresó Meléndez.

“Este es un caso muy costoso, es una situación bien dolorosa para ella, la carga emocional que tiene que tener para ella es inimaginable, pero lo he dicho siempre, el que no cumplió, al que infringió la ley, tiene que caerle todo el peso de la ley”, sostuvo.

“Ella debe considerar si debe permanecer aquí o no porque tiene que dedicarle mucho tiempo a su defensa, los cargos que pesan contra ella son sumamente serios y la institución está por encima de todos nosotros”, añadió Meléndez.