Varios legisladores que ocupan oficinas en el anexo de la Cámara de Representantes, en el Capitolio, se mostraron este miércoles preocupados con el hecho de que uno o varios individuos hayan pasado disparando hacia la zona del edificio que ocupan.

Establecieron que este problema de tiroteos a lugares públicos no es solo de la Casa de las Leyes, sino que han visto cómo letreros del Departamento de Transportación y Obras Públicas han sido utilizado como del tiro al blanco sin importar que se pueda causar daño a personas inocentes.

La afirmación la hicieron luego de que ocupantes de una guagua azul pasaran a eso de las 7:10 a.m. frente al Capitolio, por la avenida Luis Muñoz Rivera, y comenzaran a disparar justo hacia la zona norte del anexo de la Cámara de Representantes. Allí están las oficinas de los legisladores Luis “Narmito” Ortiz, Manuel Claudio Rodríguez, Rey Vargas, Luis Raúl Torres, Denis Márquez Lebrón, José Aponte, Javier Aponte Dalmau, José Enrique “Quiquito” Meléndez, Roberto Rivera Ruíz de Porras y Ángel Peña Ramírez. Ninguna sufrió daños.

Primer Hora solicitó una reacción de los presidentes legislativos, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, sobre este incidente, pero hasta el momento no han respondido.

El representante Quiquito Meléndez, sin embargo, afirmó que “es muy preocupante que haya personas con un problema de salud mental tan severo que pretendan atentar contra cualquier persona, sobre todo cuando no se tiene claro hacia quiénes disparan”.

Indicó que, si se detiene a algún sospechoso de este tiroteo, se tiene que identificar si es lo que necesita es “ayuda”.

“Espero que la Policía haga su trabajo y puedan identificar quiénes fueron para entonces verificar si es una persona con problemas o un charlatán tratando de hacer un chiste que no da ninguna gracia”, sentenció Meléndez.

Por su parte, el representante independentista Márquez Lebrón dijo que le preocupa este signo adicional de la violencia que se vive en Puerto Rico.

“En un país en donde la violencia es una constante, a mí no me extraña que sucedan estas cosas. Hay otros disparos a lugares de la zona metro. A uno no le puede sorprender que ocurran estas cosas en el país”, sostuvo.

El legislador popular Luis Raúl Torres es otro de los que tiene la oficina en el anexo de la Cámara de Representantes. Este sostuvo que “es una locura” que unas personas hayan decido disparar por un área en la que por la mañana muchas personas se ejercitan, es muy concurrida por turistas y por donde se estacionan los empleados de la Cámara.

“El que dispara al Capitolio sabe que puede herir a una persona. Sabe Dios si tenía coraje contra los legisladores como tal, pero puede afectar a un empleado, a un inocente”, sostuvo.

Añadió que “es una barbaridad esta forma de expresarse en un país que es democrático”.

Es que Torres opinó que cualquier persona que tenga malestar contra las decisiones que toman los legisladores “tiene la mejor arma: el voto”.

Entretanto, Aponte destacó que todavía no se puede establecer que lo sucedido haya sido un atentado contra los legisladores.

El expresidente cameral sostuvo que “hay que tener sumo cuidado con todo esto. Hay personas que pasan por una zona media solitaria a disparar… Hay personas que se dedican en su soledad a esto, como si fuera una gracia. No puedo decir que fuese una expresión de protesta hacia el Capitolio. No puedo adjudicar que sea un asunto contra el Capitolio”.

Esta no es la primera vez que alguien dispara contra el Capitolio. En mayo de 2009 la oficina que ocupaba el ahora senador Eric Correa cuando era representante fue atacada a tiros desde un auto en marcha. Fueron dos impactos los que alcanzaron la ventana de la oficina del legislador y otra un armario.