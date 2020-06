Legisladores han recibido llamadas telefónicas amenazantes como parte de un esquema de fraude, informó un jefe policiaco.

En NotiUno 630, el teniente de la policía, Roberto Ferreira, dijo que varios legisladores han recibido llamadas para estafarlos con la amenaza de un secuestro de un familiar, cuando en readlidad es falso, un delito del que se han reportado diversas instancias en días pasados.

Paga $1,040 por falso secuestro de su hija

“Tengo varios casos de personalidades del gobierno que estos inviduos que hacen limpieza en el área del Capitolio recogen el número de teléfono de los representantes y los senadores y les hacen las amenazas a ellos, le hacen las amenazas”, dijo Ferrerira en la radioemisora.

PUBLICIDAD

Pagó $1,000 también por falso secuestro de su hija

“Estos senadores han sido víctimas, no te puedo dar detalles para protección de esas personas... no, no (han llegado a desembolsar dinero) porque nosotros llegamos rápidamente al lugar y le decimos que no debe dar dinero, que lo que debe hacer es no contestar esa llamada”, indicó Ferrerira.

Recomendaciones de los bancos

Ferreira dijo que tradicionalemente en estos fraudes se le pide a la víctima que lleve dinero a una agencia de envío de dinero en una megatienda. El teniente dijo que ya han logrado arrestos de personas que cometen algunos de estos fraudes.

Muchos de estos legisladores han sido víctimas No han desembolsado dinero ya que enseguida nos movemos para hablar con el legislador afectado para que no den nada”, confirmó Ferreira.