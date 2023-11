Cámara y Senado se aprestan a aprobar esta noche su versión final del proyecto de enmiendas al Código de Rentas Internas, conocido como “reforma contributiva”, confirmó el senador Juan Zaragoza a Primera Hora.

El también presidente de la Comisión de Hacienda indicó que los cambios incluidos estuvieron dirigidos, principalmente, a eliminar lenguaje de la medida que obligaba a los comerciantes a completar la planilla del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) y el pago de patentes municipales -entre otros trámites- a través de la plataforma SURI del Departamento de Hacienda.

Zaragoza explicó que, aunque la idea era atender los reclamos de comerciantes en vías a simplificar el proceso de radicación de planillas estatales y municipales, la realidad es que algunos ayuntamientos cuentan con la empleomanía y la estructura para realizar este tipo de trámites.

“Hay municipios pequeños que van a decir: ‘déjame, por decirlo así, privatizar el proceso con Hacienda para que me lo corra porque no tengo la gente ni tengo el expertise’. Pero, ¿vas a obligar a San Juan, a Guaynabo, a Ponce y a Carolina a hacerlo cuando ya tienen una operación montá?”, cuestionó Zaragoza. “Si lo haces obligatorio no va a volar”, insistió.

Se eliminó, además, una disposición que establecía que en aquellas instancias en que el Departamento de Hacienda determinara extender la fecha de radicación de planillas por concepto de alguna emergencia, así también tendría que hacerlo el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM). “La ajustamos para que la decisión de Hacienda no arrastre al CRIM”, dijo Zaragoza.

Otro de los cambios que sufrió el Proyecto de la Cámara 1839 fue la eliminación del lenguaje que extendía a los inversionistas locales los beneficios que reciben los participantes de la antigua Ley 22, ahora parte de la Ley 60 de 2019. Tanto la cámara baja como el gobernador habían incluido, en sus proyectos, mecanismos para ampliar estos beneficios a los inversionistas locales.

“Soy de la teoría que si vas a bajar la tasa a cero debe ser a cambio de algo y, segundo, se me hace un poquito difícil digerir que los que viven de intereses, dividendos y ganancias de capital no paguen nada y los trabajadores paguen full. Si se va a bajar tiene que ser a cambio de algo”, subrayó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

La versión mantuvo una reducción en las contribuciones sobre ingresos para los individuos que reporten sobre $41,500 netos. La legislación también provee que los contribuyentes puedan reducir su carga contributiva considerando un ajuste por inflación. “Cada uno de estos cambios se han conversado con el equipo técnico del Departamento de Hacienda”, expuso Zaragoza.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, tampoco mostró reparos con los cambios hecho a la medida, aunque reconoció que hubiese preferido que la medida mantuviera el lenguaje incluido inicialmente por ese cuerpo legislativo. “Pero no hay mucho tiempo para no estar de acuerdo”, indicó.

Al momento de esta publicación, la Legislatura no había visto la versión final de esta medida. Los cuerpos tienen hasta las 11:59 p.m. de este martes para aprobar medidas o, de lo contrario, quedarían pendientes para la siguiente sesión ordinaria en enero.