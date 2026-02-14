Luego de que la Legislatura Municipal de Aguadilla aceptara que los terrenos del Parque Colón están en jurisdicción de Aguada, este último pueblo reclamó a la Cámara de Representantes que no le den el visto bueno a una propuesta para cederle los terrenos a Aguadilla.

La controversia por el parque se había transado en el 1987 con un acuerdo, llamado Pacto del Río Culebrinas, pero se volvió a revivir en la actualidad.

En comunicado de prensa, el presidente Legislatura Municipal de Aguada, César Mercado, informó la aprobación de una resolución para expresar su total oposición a la aprobación de la Resolución Conjunta 282 de la Cámara de Representantes. Además, en la misma se solicita a todos los legisladores de la Cámara y el Senado a rechazar dicha medida.

“Entre los años 1931-1932, el curso del Caño Madre Vieja fue desviado por un punto cerca de la desembocadura al mar. Este desvío cambiaba las colindancias físicas de este lugar, entre Aguada y Aguadilla. Dejaba al lado de Aguadilla el Parque Colón y su arca de tierra. El 22 de febrero de 1987, los entonces alcaldes de Aguada y Aguadilla, Julio César Román y Alfredo González Pérez, llegaron a un acuerdo donde el Municipio de Aguadilla reconocía que los terrenos donde ubica el Parque Colón están localizados en territorio del Municipio de Aguada. Mientras, el Municipio de Aguada le concedía el uso, administración y mantenimiento de estos terrenos al Municipio de Aguadilla. Este acto de hermandad entre pueblos vecinos e conoce como El Pacto del Río Culebrinas”, explicó Mercado.

No obstante, Aguadilla informó ayer el fin del pacto con Aguada. El mismo se dio en una ordenanza en el que se reconoció que el parque en controversia queda en Aguada.

La zona en controversia es rica en naturaleza.

Mercado indicó que hay manglares y humedales que se encuentran en buenas condiciones por no tener fuentes de contaminación conocidas. También funciona como un corredor natural de aves migratorias para el área del noroeste de Puerto Rico. Además, constituye un área de reproducción y hábitat crítico para varias especies de aves endémicas y migratorias como el gallinazo caribeño, la yaguaza de pico negro, el pato dominico y el pelícano pardo.

En la legislación municipal de Aguada se explica que el Departamento de Recreación y Deportes del gobierno estatal (DRD), es dueño de las 18 cuerdas de terreno donde enclavan instalaciones deportivas y recreativas del Parque Colón.

Se informó que el 29 de mayo de 2008, la agencia le otorgó escritura de Cesión de Usufructo por 20 años a favor del Municipio de Aguadilla, donde este último voluntariamente se obligó a dar mantenimiento al área circundante. Posteriormente, el 20 de septiembre del 2017, el Huracán María tocó suelo puertorriqueño por lo que hubo una declaración de desastre para Puerto Rico.

Se informó que, tras el paso del huracán María, hubo una controversia con la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) para asignar $7,051,435.97 para su reconstrucción.

En la actualidad, la pugna ha crecido ya que el representante novoprogresista Wilson Román López radicó el pasado 5 de febrero la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 282 para ordenar al DRD a traspasar el dominio de los inmuebles y facilidades que componen el Parque Colón al Municipio de Aguadilla.

Mercado enfatizó que las tierras en controversia con de alto valor ecológico y económico, que no han sido declaradas en desuso como para poder transferirlas.