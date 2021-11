La mayoría legislativa del municipio de Cataño seleccionó esta noche al abogado Gabriel Sicardó Ocasio como el vicealcalde de la ciudad, lo que lo convirtió en el alcalde interino del pueblo ante la renuncia del alcalde Félix “El Cano” Delgado.

Justo cuando la Legislatura Municipal confirmó a Sicardó Ocasio, fue que Delgado informó de su renuncia a través de un mensaje en las redes sociales.

“Cataño, mil disculpas, por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por 5 años y perdónenme por no haber podido cumplir todas sus expectativas. Todos los días de mi vida trataré de ser mejor persona para ayudar al que necesite . A todos los que de alguna manera ofendí mil disculpas muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me paso. A mi familia gracias por ser el soporte y darme las fuerzas para continuar la vida y hacerme entender que la vida no es una posición si no la familia y las verdaderas amistades a ustedes también mis disculpas, los amo con toda mi alma y trabajaré todos los días para darle todo el tiempo que le quite. Nuevamente Gracias Cataño”, sostuvo Delgado.

No obstante, Sicardó Ocasio reiteró que la Legislatura Municipal no ha recibido una renuncia. Por ello, insistió en llamar a Delgado como el alcalde de Cataño.

“Aquí no se ha recibido esa carta, por lo que puedo decir que es un rumor”, sostuvo el que sería el alcalde interino.

El presidente de la Legislatura Municipal, Jorge Malavé Santiago, también confirmó que ese cuerpo no ha recibido la carta oficial de la renuncia.

Ninguno de los dos funcionarios pudo establecer una razón por la cual Delgado renunciaría al cargo. Se ha comentado que se debe a una investigación federal relacionada al recogido de basura.

“No divulgo información confidencial ni privada”, comentó Sicardó Ocasio, quien es abogado, cuando se le insistió.

Minoría lo rechaza

La votación en la que se seleccionó al vicealcalde y ahora alcalde interino de Cataño, tras la renuncia de Delgado, fue 11 a favor a tres en contra.

La minoría del Partido Popular Democrático, Betzy Bauzá y Mariano Cruz, así como del Movimiento Victoria Ciudadana, Aramis Fernández, fueron los que se opusieron a la selección.

Bauzá expresó que “Sicardó ha sido la persona que ha dado la cara defendiendo lo indefendible de esta administración. Por eso mi voto es en contra”.

La defensa de Sicardó Ocasio, según estableció previamente en declaraciones escritas Bauzá, fue en relación a las controversias en las que ha estado sumido Delgado por investigaciones federales, una pesquisa de la Oficina del Contralor y la renta de una guagua para el alcalde por $4,500 mensuales.

Fernández emitió expresiones similares al oponerse al nombramiento, pese a que dijo que es su amigo.

“Él ha sido cara y portavoz ante la prensa. Ante su defensa, me veo obligación de votarle en contra”, sostuvo.

La Legislatura Municipal de Cataño está compuesta de 14 miembros, 11 de los cuales son de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Tras pasar el cedazo de la Legislatura Municipal para el cargo al que Delgado lo nombró, Sicardó Ocasio dijo que “nuestra administración municipal sigue viva”.

Llegó a decir que estaría “de la mano del alcalde” en la dirección del municipio. Esto, sin hacer constar la renuncia del alcalde.

El proceso de selección del vicealcalde se da luego de que todo este martes se haya rumorado sobre la posible renuncia de Delgado como alcalde por el PNP en Cataño.

Según establece la Ley de Municipios Autónomos, es ante la Legislatura Municipal que Delgado tiene que presentar su renuncia al cargo. El cuerpo legislativo tiene, entonces, 30 días para informar al PNP de la vacante para que se seleccione a través de una reunión de delegados del partido en ese municipio o una votación de pueblo quién sería en nuevo alcalde.

Durante la sesión legislativa, no se leyó ninguna carta o comunicación en la que Delgado informara sobre su renuncia. Solo se comunicó que sometía el nombramiento de Sicardó Ocasio para que fuese seleccionado como vicepresidente del municipio.

Debido a que no existe esta confirmación de la dimisión, Sicardó Ocasio rechazó contestar qué haría para evitar que el municipio y las obras programadas pierdan su rumbo.

Por otro lado, explicó la razón por la que Honoris Machado dejó a un lado el cargo de vicealcaldesa.

“Ella prefirió ocupar un puesto de ayudante”, dijo.

“Es de todos conocidos que la señora Honoris Machado no es residente de Cataño. Independientemente, si reside o no, ella prefirió tener un espacio para ella repensar si se acoge no al retiro. En vista de la necesidad de tener un vicealcalde en propiedad es que entonces se da esa transferencia”, añadió.

Aclaró, posteriormente, que el alcalde no lo nombró con el interés de que fuese, entonces, alcalde interino ante su posible renuncia.

“Es que el alcalde no ha renunciado”, insistió Sicardó Ocasio.