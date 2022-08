Líderes magisteriales criticaron duramente al Departamento de Educación por el deterioro y la falta de mantenimiento que presentaron las escuelas en este inicio del año escolar.

La falta de equipo tecnológico y materiales para que los maestros puedan prestar el pan de la enseñanza también fue destacado entre las fallas que se registraron este miércoles, cuando miles de estudiantes y maestros retornaron a los salones.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, afirmó que la situación que ha encontrado es tal que considera que este arranque del nuevo año académico fue “un poco peor” que lo que se observó el pasado año, sobre todo lo referente al estado físico de las escuelas.

Afirmó que los meses de verano no fueron aprovechados para mejorar las escuelas.

“No hicieron nada”, sentenció.

El líder sindical expresó que la organización ha visitado unas 510 de las 837 escuelas. Expuso que lo encontrado fue que “casi el 36% todavía no se había trabajado ese servicio básico. Presentaron problemas de empañetado, que había algunas escuelas que se habían marcado las columnas cortas para ser trabajada y no han regresado para repararla. Casi toda la totalidad de las escuelas no han sido pintadas, todavía existen filtraciones de techo y paredes. Me ha ocasionado mucha sorpresa que hay mucho comején y polilla. También los baños, que son tan necesario en este momento porque todavía estamos con COVID, y todavía hay baños que no se han reparado”.

El listado que presentó también incluyó el que había escuelas con escombros y que muchas escuelas del sur siguen en reparaciones a dos años y medios de los terremotos.

Acto seguido, denunció que los materiales escolares no han llegado a las escuelas.

“Nos informaron que las compras se han tardado. Desde el año pasado se hicieron las requisiciones y no les ha llegado las compras a los compañeros maestros”, afirmó.

La presidenta de la Asociación de Maestros, Mercedes Martínez, no se distanció de lo expresado por Bonilla Sánchez. Reiteró los problemas de mantenimiento que se observan en las escuelas y la falta de materiales como los principales percances que se registraron en este inicio de año escolar.

“Iniciamos un año nuevo con problemas viejos, de años y de años, de problemas de infraestructura en muchísima planta física del Departamento de Educación. Trabajos de columnas cortas mal hechos, donde se repararon las columnas cortas en algunas escuelas, pero les dañaron las ventanas de los salones. Ahora tenemos ventanas descuadradas que no abren. (Hay) escuelas donde los maestros empezaron virtual, porque no tienen salón a tres años del paso de los terremotos, como es el caso de la Vocacional de Yauco”, informó.

Destacó la situación que atraviesa la escuela bilingüe Padre Rufo, que amaneció este miércoles cerrada. Dijo que allí no hay director, falta personal, no ha llegado el equipo tecnológico y no se ha mejorado la estructura.

“Este cuento se repite. Escuelas sin pintar, sin desyerbar. Hay tremendo desastre para atender y recibir a los niños”, resumió.

Martínez señaló que si no fuese porque los maestros pintaron y remozaron sus salones, compraron equipos y se prepararon para este regreso a clases, no se hubiese podido iniciar el año escolar.

“Si hay un sistema público de enseñanza de pie y de calidad es por ese magisterio”, manifestó.

De inmediato, la líder de la Federación llamó al gobierno a “que se ponga las pilas” para agilizar los procesos burocráticos que se dan en la agencia para mejorar las condiciones de las escuelas.

Mientras, Bonilla Sánchez defendió la “buena voluntad” que ha tenido el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, para solucionar estos problemas que cada año se registran ante el inicio de clases.

Culpó a la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas y a Edificios Públicos de los males registrados en torno a la infraestructura de las escuelas. Aprovechó también para avalar la propuesta de los alcaldes para que los municipios colaboren en el mantenimiento de las escuelas.

Asimismo, el líder de la Asociación de Maestros destacó que en este nuevo año escolar no se registró el problema de reclutamiento de maestros.

“En esa área hubo un avance”, sostuvo.

Más, sin embargo, urgió a que se atiendan los problemas de mantenimiento de las escuelas. Es que expuso que el hacer mejoras mientras los estudiantes están presentes en los salones o durante el año escolar interrumpe el proceso de enseñanza, así como afecta la salud y seguridad de alumnos y demás personal.

En cuanto a las críticas sobre los cambios en currículo y la presentación a los maestros a una semana de este inicio de clases, Bonilla Sánchez dijo que se comunicó con la secretaria auxiliar de Servicios Académicos del Departamento de Educación, Beverly Morro, para discutir tales preocupaciones. Comentó que la funcionaria le aclaró que el nuevo currículo, que incluye introducir aspectos sobre equidad y respeto de los seres humanos en los cursos, será implementado “de forma transicional, no de manera rápida. Se va a escuchar recomendaciones que tengan que hacer a bien los maestros”.