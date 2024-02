La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, calificó hoy como “machismo legislativo” el que fuera expulsada ayer de la Cámara de Representantes por no llevar mascarilla.

Su salida obligatoria del cuerpo legislativo ocurrió luego de que se le requiriera, de manera compulsoria, el uso de tapabocas no solo a personal de la conocida Casa de las Leyes, sino también a visitantes. Una comunicación escrita del administrador Manuel Díaz Espino indicó que desde el martes, serían obligatorias las mascarillas como parte de medidas que buscan “prevenir” contagios de COVID-19 en medio de un alza de casos en la isla.

“Esta es la segunda vez. Esta es la segunda vez que atentan contra mi inmunidad parlamentaria y le prohíben al pueblo que yo entre a defender sus intereses como constitucionalmente fui nombrada por el pueblo de Puerto Rico”, dijo la representante al ser cuestionada en una emisora radial (Radio Isla 1320) sobre su expulsión.

Burgos también apuntó a que el que se le obligara a abandonar el hemiciclo fue una medida que refleja el “machismo legislativo” en el cuerpo bajo la presidencia de Rafael “Tatito” Hernández, porque según precisó, otros legisladores hombres no tenía el tapabocas.

“Aquí hay un machismo legislativo... Estoy segura que si yo fuera hombre, a mí no me trataban como me han tratado en ese lugar. Esa es la realidad”, acotó.

“Yo vi fotos de representantes que no tenían la mascarilla”, mencionó también, al indicar que el representante popular Héctor Ferrer le dijo que no utilizaría la mascarilla.

La legisladora publicó, a través de su cuenta de Facebook, varias fotos de sus homólogos sin el tapabocas.

Representante Lisie Burgos publica fotos de otros legisladores sin mascarillas (Facebook) ( Fotocaptura de Facebook )

Ayer, tras Burgos ser expulsada, el ahora presidente de Proyecto Dignidad y alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, remitió expresiones de apoyo a esta.

“El gobierno, en su gestión constitucional, está impedido de infringir las libertades individuales de sus ciudadanos. Nos oponemos a este tipo de medidas impositivas sobre la obligatoriedad de uso de mascarilla y siempre defenderemos el derecho de los ciudadanos a ejercer su libertad de escoger si usa una mascarilla o no”, expresó Jiménez.

Posteriormente, la senadora Joanne Rodríguez Veve también envió un mensaje de apoyo a Burgos en el que calificó la directriz del uso de mascarillas como una “arbitraria y caprichosa”.

El requerimiento de mascarillas ocurre en medio de una brutal alza de casos de COVID-19 en la isla que hasta el 27 de enero, provocó una tasa de positividad de 27%, lo que lleva a que Puerto Rico esté en nivel “alto” de transmisión comunitaria del virus.