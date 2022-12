Listo el Distrito de Convenciones de Puerto Rico para despedir el año Aseguran que el conteo regresivo que se transmitirá en “Dick Clark’s New Years Rocking Eve with Ryan Seacrest” no será interrumpido.

Se espera que más de 3,000 personas lleguen a decirle adiós al 2022 en el Distrito de Convenciones de Puerto Rico. Presentado por PUBLICIDAD A solo días para la celebración del único conteo regresivo en español de despedida de año del espectáculo de Dick Clark’s New Years Rocking Eve with Ryan Seacrest 2023, la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico, Lcda. Mariela Vallines Fernández, presentó esta tarde una serie de recomendaciones para las miles de personas que se esperan asistan al espectáculo que se transmitirá en directo a millones de personas a través de la cadena ABC. Puerto Rico para el Mundo, el evento de despedida de año que cuenta con el apoyo de la Compañía de Turismo y del DMO - Discover Puerto Rico, se llevará a cabo en La Plazoleta del Distrito T-Mobile, con una capacidad máxima para 3,000 personas, según la ocupación permitida por el Negociado de Bomberos. PUBLICIDAD Relacionadas Cortan transmisión de Despedida de Año desde Puerto Rico en varias estaciones de ABC Distrito T-Mobile le dirá adiós al 2022 con diversas propuestas culinarias El público general tendrá acceso gratis al área hasta completar la capacidad permitida. Una vez se alcance ese número, las personas podrán disfrutar de la actividad en el exterior del recinto de entretenimiento. Para eso, se habilitarán dos pantallas gigantes frente a la fuente para disfrutar del espectáculo musical y diversos quioscos con variedad de comida y bebida. Además, habrá disponibilidad de baños portátiles y área de servicios médicos, así como la presencia de agentes de seguridad pública. Además, a diferencia del año pasado, donde el conteo regresivo se interrumpió de manera abrupta por varios noticieros, esta edición contará con cinco intervenciones en directo desde la isla y, según se estableció con todas las afiliadas de ABC, Puerto Rico dirá adiós al 2022 sin interrupciones y se atrasarán por media hora la transmisión de los noticieros. El espectáculo iniciará a las 7:30 de la noche y contará con la oferta musical de Gilberto Santa Rosa, Súbete a mi Moto, DJ King Arthur, Plena Libre, Comparsa de Cantores y Vejigantes de Puerto Rico. También, habrá una participación especial del cantante Farruko. La producción local estará a cargo de José “Pepe” Dueño y se transmitirá, desde las 10 de la noche, a través de YouTube. El público podrá ver el espectáculo en la cuenta oficial del evento (www.paraelmundo.pr.gov), así como en las de Facebook del Distrito de Convenciones, Distrito T-Mobile, La Fortaleza, Voy Turisteando y otras de los artistas que se presentarán en tarima. En las afueras del Distrito se verá el ascenso de la estrella y de un llamativo despliegue de fuegos artificiales tan pronto el reloj marque las 12:00 de la madrugada del Año Nuevo. PUBLICIDAD “Es importante recalcar que la producción de este evento se trabajó de tal manera para que todas las personas disfruten de una misma y grandiosa fiesta de Despedida de Año, ya sea los que se encuentren en La Plazoleta del Distrito T-Mobile, como los que se reúnan en los predios del exterior del Distrito de Convenciones. Todos seremos protagonistas de un espectáculo de calidad y de alcance mundial”, enfatizó la directora ejecutiva. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso en el perímetro del evento de neveras plásticas o desechables, bebidas alcohólicas ni armas de fuego. Relacionado al acceso vehicular al Distrito de Convenciones, habrá estacionamiento disponible. Vallines Fernández recomienda el uso de taxi, servicio de Uber o compartir transporte entre familiares y amigos para agilizar el tráfico vehicular. Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, destacó que “todos los Negociados del DSP estarán en el centro de mando con todo el componente de seguridad para atender cualquier emergencia”. “Los bomberos tendrán a cargo la seguridad en términos de la capacidad de personas en el área del evento. Mientras, los compañeros de la Policía estarán vigilantes para que las personas disfruten en un ambiente de ley y orden. El Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas también es parte del centro de mando con disponibilidad de ambulancias y tendremos apoyo del equipo del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Al igual que el pasado año, estamos preparados para que las personas que asistan al evento disfruten en un ambiente seguro”, destacó Torres, quien agregó que el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 está listo para canalizar las llamadas de emergencias en todo momento.