Más de 2,000 personas se registraron para realizarse la prueba de COVID-19 en el llamado Pruebatón que llevaron a cabo el Departamento de Salud y el equipo de epidemiología del municipio de San Juan en el estacionamiento del Estadio Hiram Bithorn, donde a la 1:00 de la tarde se tuvieron que cerrar los portones de acceso pues las filas de autos sobrepasaban hasta después del restaurante Margaritas en la avenida Roosevelt.

A las 12:00 del mediodía unas 900 personas de las que se habían registrado a través de internet se habían logrado realizar la prueba. De estas, 70 habían arrojado positivo a pruebas de antígenos. Mientras, la agencia también reporta haber realizado durante un periodo de tres horas 200 pruebas moleculares. La clínica estaba pautada para realizarse de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Primera Hora pudo constatar que la mayoría de las personas que llegan a realizarse la prueba de coronavirus son jóvenes entre 18 a 30 años. Asimismo, un gran número de los pacientes dijo haber participado de alguno de los dos conciertos efectuados por el exponente urbano Bad Bunny.

“Llevo cuatro horas en la fila, pero eso no importa porque más tiempo estuve en la fila de Bad Bunny. Lo importante es saber que estamos bien”, expresó el joven José Pérez que llegó desde Manatí para descartar cualquier contagio. El muchacho sostuvo que aunque no tiene síntomas, quiere confirmar que no está contagiado y así proteger a su familia y amistades.

“Se va a atender a toda persona que esté en la fila... tenemos 3,000 pruebas disponibles pero si necesitamos más las vamos a buscar al Departamento de Salud”, dijo el director de logística de las iniciativas de COVID-19 en Salud, el doctor Rahumar Dieppa. En el evento hay cerca de 60 personas de Salud trabajando en el registro, administración de la prueba y coordinación de las filas en el estacionamiento.

Por su parte, la doctora Melissa Marzán, Primera Oficial Epidemiológica de la agencia, reconoció que la actividad tuvo una buena acogida de la población y adelantó que la actividad en el Hiram Bithorn se repetirá el sábado de 9:00 a 1:00 de la tarde.

“Tenemos otros puntos fijos alrededor de la isla... lo que queremos es que la población siga participando de estos puntos porque queremos detectar la mayor cantidad de casos posibles. La deteccion temprana nos va a ayudar para que las personas conozcan su estatus y cortar cadenas de transmisión”, subrayó Marzán.

Asimismo, la epidemióloga reconoció que ha habido un aumento de casos en la última semana. De hecho, en un periodo de siete días la positividad por pruebas aumentó de un 2% a un 5.8% y el futuro no es alentador. La población de 20 a 29 años es la de mayor positividad con un 10%, según se informa en el dashboard que lidera el profesor de bioestadística de la Universidad de Harvard y miembro de la Coalición Científica, Rafael Irizarry.

“Sí, estamos viendo un aumento de casos. Sabemos que han habido múltiples actividades, no solo eventos multitudinarios pues las personas están participando en fiestas familiares, en fiestas laborales y otras actividadesds. Y esta alternativa está disponible para que se puedan hacer la prueba gratuitamente”, agregó Marzán.

Anoche el Departamento de Salud confirmó el desarrollo de brotes de COVID-19 asociados al evento de Miss Mundo, donde se han detectado 17 contagios, y a los pasados conciertos del exponente urbano Bad Bunny al que se han relacionado 176 infecciones.

Sin embargo, ante otros resultados positivos entre personal y candidatas la organización de Miss Mundo se vio obligada a cancelar el evento que se llevaría a cabo este jueves.

Estos brotes coinciden con los 39 reportados esta semana entre miembros de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente.

Esto coincide con la confirmación de la presencia de la variante ómicron en Puerto Rico. Esta variante es dos veces más contagiosa que la delta y cinco veces más infecciosa que la mutación original, de acuerdo a estudios preliminares.

Ante este escenario de alza de casos el Departamento de Salud convocó hoy a las 4:00 de la tarde a una conferencia de prensa relacionada al manejo de la pandemia.

Se informó que el secretario Carlos Mellado López detallará un plan para atender los efectos a largo plazo del coronavirus junto a la principal oficial médico Iris Cardona.

Diversos sectores de profesionales de las ciencias han hecho un llamado para que se reconsidere el estatus de personas completamente vacunadas, incluyendo en el requisito prueba de la administración de la dosis de refuerzo. Dichos sectores incluyendo a la Coalición Científica, grupo que asesora al gobierno en cuanto a la pandemia.