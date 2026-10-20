En medio de los preparativos para la Navidad, los boricuas podrían enfrentar otro nuevo aumento en el costo de la energía eléctrica.

La empresa LUMA Energy presentó el pasado viernes ante el Negociado de Energía una moción para establecer que hay una deficiencia presupuestaria de $48 millones por concepto de compra de combustible y que se requiere un posible aumento en la tarifa de la energía eléctrica para noviembre y diciembre. El hecho fue catalogado por la gobernadora Jenniffer González Colón como “una barbaridad”.

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De inmediato, la primera ejecutiva responsabilizó a la empresa LUMA Energy por los gastos. Es que alegó que la empresa “le quiere pasar más que los costos administrativos al pueblo de Puerto Rico. Esto es aumento tras aumento tras aumento y, sin embargo, no están haciendo el trabajo”.

“El informe que emite el Negociado de Energía diciendo que el apagón que hubo en el 2025 fue producto de ratones, y de falta de mantenimiento en nuestras subestaciones, de cosas tan básicas como darle mantenimiento para que no hubiera ratas y que se hiciera desganche, pudo haberse evitado ese apagón masivo. Así que ellos, como operadores de transmisión y distribución, no están haciendo el trabajo. Sin embargo, buscan pasarle todos los pagos de los CEO, todos los pagos de bonos, todos los gastos operacionales, los gastos de contrataciones externas al pueblo de Puerto Rico a través de estos aumentos mensuales, y yo creo que ya está bueno”, añadió la funcionaria, tras haber participado del SESA Summit 2026, de la organización Solar + Energy Storage Association of Puerto Rico, en el Caribe Hilton.

No obstante, el portavoz de prensa de LUMA Energy, Hugo Sorrentini, declaró a Primera Hora que el ajuste reclamado a las tarifas sale bajo el nombre de la empresa, ya que tiene un “deber contractual y regulatorio de notificarle al Negociado de Energía cuando el gasto de combustible de las generatrices, de la compra que hacen las empresas que generan la energía, exceda los $20 millones”.

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Sorrentini no precisó el nombre de Genera PR, que es la empresa a cargo de la generación de energía, aunque hay otros operadores privados que venden energía, como AES Puerto Rico y la EcoEléctrica.

Pero dio a entender que los problemas para el suministro de gas que enfrentó Genera PR con la empresa New Fortress Energy fueron los que generaron que se disparara el uso de combustible más costoso. Lo hizo cuando estableció que, “en este caso, sabemos que hubo una serie de acontecimientos en los que se tuvo que utilizar combustible más caro”.

El gasto, dijo Sorrentini, fue “$48 millones por encima de lo presupuestado por las generatrices. Luma no se beneficia de esto. No usa combustible… Somos el mensajero entre los que utilizan ese combustible y el Negociado de Energía, que es el que emite juicio”.

Reclama salida de LUMA

La gobernadora, por su parte, abogó por la salida de LUMA Energy como medida para lograr abaratar el costo de la energía eléctrica en la Isla.

“Mira, nosotros tenemos que buscar bajar el costo de luz. Y yo creo que el buscar bajar el costo de luz debe ser la raíz del problema, no buscar otras cosas que están amarradas al pago de deuda, que ya la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho que no estaría validando. Ya la Junta se ha expresado sobre el aspecto de (eliminar) la crudita, porque tiene que ver con el presupuesto general de Puerto Rico. ¿Cómo bajamos el costo de la luz? Yo creo que eso es lo más importante. Y para eso tenemos que diversificar la producción energética, tenemos que resolver nuestra contratación con Luma. Ahora mismo, el mismo Luma nos está pidiendo que aumentemos la luz y dice que tienen que pagarse ellos más si se cancela el contrato, que es mentira. Ellos buscan inflar esos costos una vez más. Yo estoy segura de que una vez podamos cambiar el operador y buscar un operador como los que tenemos en los 50 estados, no este operador canadiense, se va a poder abaratar el costo de electricidad en Puerto Rico y no tenemos que volver a la operación del gobierno”, precisó González Colón.

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De paso, la primera ejecutiva destacó que hay pendiente en la Legislatura una propuesta que redundaría en disminuir el costo de energía a comercios y negocios. La propuesta está tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes pendiente a hacer asignada a comisión desde el 20 de agosto.

La medida es para “establecer el Programa C‑PACE en Puerto Rico". Se detalla que “el programa, conocido en los Estados Unidos como el Commercial Property Assessed Clean Energy, constituye un mecanismo innovador de financiamiento desarrollado en los Estados Unidos, que permite a los propietarios comerciales, industriales, agrícolas y residenciales multifamiliares acceder a financiamiento de bajo costo y largo plazo para el desarrollo de proyectos de mejoras permanentes cualificadas que fomenten la eficiencia energética, energía renovable, conservación de agua, protección ante huracanes, resiliencia, y el cumplimiento con el American with Disabilities Act”.

En la actualidad, los puertorriqueños pagan 33.86 centavos el kilovatio hora, según el aumento registrado a principios de este mes que fue de unos cinco centavos el kilovatio hora.

Todavía no se ha establecido cuánto más pudiese costar la energía eléctrica si se aprueba un aumento para resolver la deficiencia de $48 millones detectada.

El presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés, dijo, durante el mismo congreso en el que participó la gobernadora, que tienen que evaluar la situación. No supo indicar cuándo tomarían una decisión.

“Eso hay que estudiarlo. Básicamente hay que ver bajo qué condiciones se dieron, por qué sus números cambiaron, cuál es el número nuevo que viene, a ver si está dentro de los parámetros de la negociación original. Eso hay que estudiarlo”, sostuvo.