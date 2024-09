Ante un recinto lleno, la candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jennifer González Colón, y los líderes de esa colectividad se dirigieron a un ferviente público en el Coliseo de Puerto Rico, donde aprobaron la plataforma de gobierno del partido y aprovecharon para transmitir sus mensajes de cara a las próximas elecciones de noviembre, donde aspiran a mantener la gobernación y recuperar terreno en la Legislatura.

De acuerdo con las cifras oficiales, sobre 14,000 personas acudieron a la asamblea estadista, y fueron parte de la aprobación de la plataforma de gobierno del PNP que, según se anunció, se nutrió de cientos de propuestas que recibieron de diferentes personas y una veintena de asociaciones, relacionadas a diversos temas, como salud y educación.

González Colón hizo una artística entrada al Coliseo, vistiendo unas bandas en los brazos y una tiara simulando las del personaje de ficción Wonder Woman, las que se quitó una vez comenzó a caminar hacia la tarima, en medio de una coreografía de bailarines con banderas azules, y un despliegue de pirotecnia, luces e imágenes en las pantallas gigantes. Una vez en tarima, la aspirante a la gobernación hizo alarde de sus simpáticos dotes de bailadora al ritmo de un tema urbano, poniendo a gozar al público que la ovacionaba.

Las promesas

Al igual que otros oradores que le precedieron, González Colón enfiló sus cañones contra la izquierda y el socialismo, para luego, tras pedir que apagaran las luces del Coliseo y llamar a los presentes a prender la de sus celulares, arremeter contra la empresa a cargo de los componentes de transmisión y distribución del sistema de energía eléctrica, LUMA Energy.

“Yo me encargo de resolver el problema de la luz. Para que le quede claro a todo el mundo, le digo que LUMA se va, que pa’fuera es que va”, afirmó. “Pero lo vamos a hacer nombrando un zar, que recopile la información, que coordine con las agencias federales y estatales, para buscar segundos operadores, para que cuando se vayan no nos quedemos sin luz, para crear una transición y le cueste menos al pueblo de Puerto Rico”.

La candidata estadista repasó su récord de trabajo en Washington por los pasados ocho años, reiterando su alegación de que ha sido la comisionada residente que más fondos federales que ha traído a Puerto Rico, y asegurando que haría mucho más si recibe el respaldo del pueblo en noviembre junto con el respaldo a los candidatos de su partido.

Cabe resaltar que, una vez González Colón comenzó su discurso, una cantidad considerable de personas comenzó a retirase del Coliseo, dejando vacíos espacios que poco antes habían estado llenos.

Entretanto, la líder estadista continuó su alocución, resaltando aspectos de la plataforma de gobierno recién aprobada.

Abordó temas económicos y sostuvo que “nos toca a nosotros salir de esa quiebra y de la Junta de Control (Supervisión) Fiscal”, para lo cual prometió “reformar las contribuciones para que la clase media pague menos” y hacer un sistema contributivo eficiente, así como hacer “una reforma de permisos” para “acelerar la reconstrucción y la inversión y proteger a los pequeños y mediados negocios”.

También prometió hacer “justicia para los pensionados de Puerto Rico” y garantizar “un retiro digno” para los policías, así como “garantizar que esos fondos de salud estén ahí para que nuestra gente siga echando pa’lante”.

Garantizó también “escuelas públicas bilingües desde la escuela elemental hasta la escuela superior”, y una administración que “va a poner primero en los servicios del gobierno” a las personas con diversidad funcional, impedimentos y autismo.

Prometió también “meter mano a las aseguradoras de salud, reformular el gobierno, cortar la burocracia… para que nuestra tenga salud, tenga acceso, porque los fondos federales están ahí, pero no le llegan al bolsillo a la gente, a los proveedores de salud”. Repasó otras de las propuestas de salud, como asuntos relacionados a la atención de problemas de salud mental y una mejor retribución para los profesionales de la salud.

Invitó al pueblo a revisar “cada una de las cosas que estamos prometiendo” en el portal de la plataforma, en www.pnppr.com/accionpr/. Sin embargo, sostuvo que, para lograr esos objetivos, necesitaba “un voto íntegro bajo la palma”, para poder impulsar “este plan de gobierno que le estamos prometiendo al pueblo de Puerto Rico”, y aseguró que los votos sueltos por otros candidatos eran votos perdidos.

“Estamos aquí hoy porque nos cucaron. Estamos aquí hoy porque pensaron que los estadistas nos íbamos a quedar en nuestra casa”, aseguró, antes de retomar los ataques contra la izquierda y la Alianza entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), así como su candidato, Juan Dalmau.

Cuestionó que fuera posible que el gobierno federal mantuviera los fondos para programas de asistencia bajo un eventual gobierno dirigido por el líder independentista.

En contraste, aseguró que “este pueblo atesora su ciudadanía americana, su pasaporte, y la relación permanente con los Estados Unidos”, que solo garantiza su partido.

“Mientras a mí me quede sangre, y Dios me dé la iluminación y la fuerza, yo no voy a permitir que la izquierda gobierne en Puerto Rico”, afirmó, insistiendo en que “esta elección es si el pueblo de Puerto Rico quiere la izquierda comunista, o quiere y atesora su ciudadanía americana y unión permanente con los Estados Unidos de América”.

Más allá del discurso de González Colón, la asamblea, además, ratificó como vicepresidenta del partido por dos años, hasta 2026, a la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, quien había sido recomendada para esa posición, que había dejado vacante la comisionada residente al convertirse en presidenta del partido tras ganar las pasadas primarias.

González Colón destacó ese histórico suceso que, tras la ratificación de Rivera, dejaba al partido por primera vez con una presidenta y candidata a la gobernación, y una vicepresidenta, ambas mujeres.

Asimismo, una vez terminada la asamblea general, comentó ante la prensa que era la asamblea más grande celebrada por la colectividad, y aseguró sentirse “feliz, satisfecha, y agradecida de Dios y del pueblo de Puerto Rico, que se levantó”.

Antes de la presentación de González Colón, la lista de oradores incluyó, entre otros, al representante Carlos “Johnny” Méndez; al acalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández; a la activista Zayira Jordán Conde; y al alcalde de San Juan, Miguel Romero; el senador y vicepresidente del partido,Thomas Rivera Schatz; y el también senador y aspirante a comisionado residente en Washington, William Villafañe.

Fue Romero quien levantó al público con su comentario de que “no solo los artistas llenan el Choliseo”, siendo de los más ovacionados por el público, que incluía a un numeroso grupo que ocupaba un área cerca de la tarima.

El alcalde de Camuy, en tanto, asistió al cónclave de la Palma a pesar de que hace dos días había reportado sufrir un desgarre en la retina de su ojo izquierdo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

Jordán Conde, en tanto, caminó por la pasarela con su pasaporte en mano, llamando a proteger la relación con la nación americana, la unión permanente y la ciudadanía americana.

El grupo de aspirantes al Senado también estuvo presente y recibió una ovación una vez caminaron juntos al extremo de la pasarela, guiados por el senador y vicepresidente del partido Thomas Rivera Schatz, quien llamó a seguir trabajando porque “no subestimamos a ningún adversario”, aunque auguró que ganarían de manera abrumadora en las elecciones generales.

Entre los mensajes, se incluyó el reiterado llamado de repudio a la izquierda y el socialismo, que los líderes del PNP califican de amenaza comunista contra la relación con los Estados Unidos y la estadidad.

Quien no asitió fue el gobernador Pedro Pierluisi, quien en numerosas ocasiones había indicado que estaría ausente de la celebración. Sin embargo, durante la conferencia de prensa posterior a la asamblea, a la pregunta sobre su ausencia, González Colón respondió que la mejor muestra de respaldo era que el gobernador también pidió al pueblo un voto íntegro bajo la Palma, y que quienes le habían respaldado en la primaria estaban este domingo junto a ella.

Pierluisi, quien aspiraba a la reelección, fue derrotado por González Colón en las primarias del pasado 2 de junio.