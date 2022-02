Aunque cuando se introdujo hubo cierta resistencia, la licencia de conducir virtual se ha convertida en una normalidad en Puerto Rico, con poca oposición de parte de comerciantes y Policías.

Sin embargo, varios ciudadanos han denunciado que en algunos establecimientos no se la han querido aceptar lo que incurriría en una violación a la ley.

“Al principio se recibían bastantes quejas, eso fue en el 2020, cuando se emitió la ley. Recientemente, no estamos recibiendo tantas quejas”, aseguró la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen Vélez Vega.

A pesar de que no especificó la cantidad exacta, la funcionaria aseguró que las denuncias que ha recibido de personas que aducen que su licencia virtual no fue reconocida como una válida son mínimas.

Sin embargo, confesó que permanece un puñado de comercios que no lo aceptan, motivo de “frustración” en el Departamento.

“Es bien frustrante que esto siga sucediendo, porque es parte de la ley y nosotros cumplimos con la parte que era implementar la app que la persona pudiera tener en todo momento”, expresó la también ingeniera.

Es por esto que instó a la ciudadanía a reportar cualquier renuencia al presentar este modo de identificación al DTOP mediante los números: (787)721-8787, extensiones 52258, 52231, 52271, 52227, 52230 o el (787)729-2929, extensiones 12045 y 12046 en los horarios de 7:30 a.m. a 12:00 del mediodía y 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Dijo que, de esta manera, se volverá a orientar a los comerciantes en lo que constituye la licencia virtual y lo que la hace oficial.

“Todos los bancos y todos los negocios tienen que aceptarlo. Si no lo hacen, tienen que reportarlo, porque nosotros tenemos que volver a orientar, pero esto ya es una cuestión legal. Ya el comercio tiene la obligación de aceptarlo porque es ley. No es opcional si lo acepto o no. Eso es parte de la ley”, reiteró al señalar que en la única circunstancia que no tiene validez es en aeropuertos regulados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés).

En octubre de 2020, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico fue enmendada con el propósito de autorizar la expedición y el uso de las denominadas “licencias de conducir virtuales” mediante el diseño y acceso de una aplicación móvil. El mismo se convirtió en la Ley 141-2020.