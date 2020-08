El secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, no pudo contener las lágrimas en medio de su frustración por los repuntes de casos y muertes de COVID-19 en el País.

Hasta esta mañana, las cifras oficiales establecen que el coronavirus ha cobrado la vida de 317 personas en Puerto Rico y los contagios ascienden a 24,768, entre confirmados y probables. Mientras, 428 personas se encuentran hospitalizadas por la enfermedad.

“Se nos muere un puertorriqueño y seguimos con la falta de disciplina. Tengamos fe. Hagamos lo correcto... iba a decir una palabra, ¡co**, hagamos lo que tenemos que hacer! Seamos disciplinados, hagamos lo que tengamos que hacer. Usen las mascarillas, el distanciamiento físico, seamos responsables”, manifestó en el programa “Jugando Pelota Dura”, de Univision.

Solo en agosto, la agencia sanitaria del País ha reportado 4,229 casos confirmados, 3,750 probables y 99 muertes a consecuencia del COVID-19 en Puerto Rico.

“Estamos matando puertorriqueños a puertorriqueños, y no me digan que son externos, son puertorriqueños que se están contagiando e infectando a otras personas, están matando personas de sobre 60 años. Somos nosotros mismos los que los estamos matando y somos indisciplinados. Tenemos la capacidad de ser disciplinados; no hay duda de eso, Puerto Rico es grande”, añadió.

Asimismo, adelantó que en el informe mañanero del sábado se reportarán “una gran cantidad de personas muertas otra vez”.

“No lo pongo oficial ahora porque no es justo hasta tanto lo confirme el Departamento de Salud, pero mañana tenemos una gran cantidad de personas muertas, sobre 10 personas adicionales”, sostuvo.

Sin embargo, el funcionario explicó que el gobierno no planifica imponer una cuarentena agresiva para controlar los repuntes.

Más bien, los grupos asesores –económico y médico– están buscando medidas que sean un balance entre las órdenes ejecutivas 38 y 41, emitidas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced el 1 y 21 de mayo, respectivamente.

Los espacios cerrados, como centros comerciales, restaurantes e iglesias, están en discusión, dijo González Feliciano.

A pesar del alza en los números del COVID-19, la mandataria decidió el viernes extender por una semana más la orden ejecutiva que ha imperado durante el mes de agosto y que generaría el aumento de casos y muertes.