El voto de los jóvenes será significativo en las próximas elecciones generales del 2024 en la medida en que acudan a votar.

Así lo destacaron los comisionados electores al reaccionar a la baja que registra el renglón de jóvenes de 18 a 24 años que están inscritos para votar este próximo 5 de noviembre.

Según cifras oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones, están inscritos para votar en este próximo ciclo electoral 140,742 jóvenes, para un 7.06% del universo de electores, que es de 1,987,317. En las pasadas elecciones del 2020, por ejemplo, estaban inscritos 210,301, para un 8.92% de los 2,355,894 electores hábiles para ese periodo.

PUBLICIDAD

Otro dato revelador de las estadísticas es que apuntan a que entre un 30% a un 50% de estos jóvenes inscritos no salen a votar el día de las elecciones.

Pese a esta baja representación electoral, y el augurio de que pudiera repetirse el patrón de que la mayoría de los jóvenes no acuda a las urnas, la comisionada del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, opinó que cada voto es importante.

“Las elecciones la deciden los que participan. Por eso, nuestro llamado es la participación. La democracia se logra con la participación. Así que es bien importante que no solamente se queden en inscribirse todos los sectores, sino que participen. Lleguen ese día al colegio de votación y emitan su voto a conciencia de haber evaluado las propuestas de los candidatos, no porque yo le dije vota por el mío”, indicó la popular.

Al insistírsele sobre la trascendencia del voto de los jóvenes, Angleró reconoció que los adultos mayores de 50 años conforman el mayor grupo de electores. Dijo que esa tendencia es cónsona con el envejecimiento que presenta la población puertorriqueña. Sin embargo, insistió en que igual voz tendrá un adulto a un joven si participa.

“Si quieres que tu voto se escuche, debes acudir a las urnas”, sentenció.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Aníbal Vega Borges, aceptó que el voto del adulto mayor se haría sentir más en estas próximas elecciones que el de los jóvenes. Para demarcar su comentario, precisó que al cierre del registro electoral se reportaron unas 90,000 reactivaciones de electores que no habían votado en los pasados dos comicios o más y que han determinado acudir a las urnas este próximo 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

Precisó que, de este grupo, 13,552 tiene 71 años o más; 15,956 está en el renglón de 61 a 70 y 16,927 tiene entre 51 a 60.

“Yo entiendo que esto va a tener un impacto”, precisó.

Vega Borges recordó que la mayoría de los jóvenes inscritos deciden no votar. Por eso, insistió que “para mí el que va a representar un voto significativo es el voto de mayor de 51 a 71 años en adelante, porque esa gente sí se reactivó y a esa edad tú no ves que se reactivan tantas personas. Los jóvenes, yo creo que se reactivaron, ejercerán su derecho al voto, pero los que analizan están descuidando la cantidad de gente mayor que se reactivaron. Esos para mí sí son fundamentales en estas elecciones, porque estos electores sí acuden a votar”.

Se le volvió a insistir si los jóvenes deciden elecciones, a lo que a modo genérico estableció que “todo el mundo decide elecciones a todas las edades. Es cuántos salen a votar”.

Entretanto, el comisionado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, destacó que para este ciclo electoral se registró un promedio de 98,000 jóvenes que por primera vez se inscribieron.

“Eso va a tener una enorme influencia en esta elección general”, afirmó.

“Por eso el temor del PNP y el PPD en ese proceso de inscripción”, agregó, al opinar que los partidos mayoritarios le temen a que los jóvenes se expresen en las urnas.

Alegó que el augurio que se tenía era que los jóvenes no acudirían a inscribirse y que la cifra de electores nuevos para votar rondaría en 60,000.

PUBLICIDAD

Pero, al igual que los comisionados popular y estadista, Aponte estableció que, en términos generales, “cada voto decide elecciones y el de los jóvenes también, y el temor enorme que tiene el PNP y el PPD es ese voto joven, entre otros asuntos, porque hay un reclamo, no importa la generación, por un cambio en el país”.

La comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte Dones, racapituló que, no importa la edad, todos los electores son igual de importante. Sin embargo, opinó que los jóvenes y los adultos mayores han mostrado una tendencia más definida a darle un cambio al país.

“Hay un híbrido entre dos generaciones que han decidido tomar el rumbo el país. Eso lo vemos cuando estamos en los talleres de funcionarios. Es una mezcla generacional que da esperanza. Nuestro llamado es que no se queden en la casa y que, precisamente, salgan a votar, se activen. Sabemos la frustración que lleva a alejarse de los procesos electorales, que entienden que ya no va a cambiar. En ese sentido, nuestro llamado es que no suceda lo que ha sucedido anteriormente y dejen de participar. Para hacer ese cambio, hay que participar”, insistió Aponte Dones.

Por último, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Fronteras, sentenció que “las últimas elecciones han sido cerradas, así que cualquier demográfico en Puerto Rico es importante, y no se puede minimizar un sector demográfico de otro”.

Es que cree que “cualquier partido que desatienda ese electorado (joven), pues corre un riesgo de tener un resultado que no sea favorable”.

Al igual que Vega Borges, Fronteras también destacó la importante del grupo de electores que se reactivó para poder votar el próximo 5 de noviembre. Expresó que entre los nuevos electores jóvenes y los reactivados podrían impulsar un resultado sorprendente en estas próximas elecciones.