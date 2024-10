De manera consistente, el sistema electoral de Puerto Rico ha registrado una baja de electores jóvenes, entre 18 a 24 años, desde las elecciones del 2000.

La marcada disminución es evidente. Pues de 392,179 electores jóvenes inscritos para los comicios del 2000, para el próximo 5 de noviembre solo hay 140,742 votantes hábiles en este renglón.

Pero, lo más que destaca de las estadísticas oficiales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) es que, reiteradamente, son menos los jóvenes que, no solamente se inscriben, sino que salen a votar elección tras elección.

El promedio que se ha registrado históricamente es que entre un 30% a un 50% de estos jóvenes inscritos no acuden a las urnas, según registran las estadistas y confirmó la subdirectora de la Oficina de Educación y Adiestramiento de la CEE, Brunilda Narváez Meléndez.

Brunilda Narváez, subdirectora de Adiestramiento Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones. ( Carlos Rivera Giusti )

Por ejemplo, en las elecciones del 2020 se inscribieron 210,301 jóvenes y votaron 108,491. Mientras, en las elecciones del 2016 habían inscritos 289,149 jóvenes y votaron 154,742.

En un marco general, para estas elecciones del 2024, los jóvenes conformarían una fuerza electoral de un 7.08% del universo de electores inscritos para salir a emitir su voto en unas semanas. La cifra total que maneja la CEE es de 1,987,317 electores hábiles.

Para las pasadas elecciones del 2020, este grupo representaba el 8.92% de los 2,355,894 de electores inscritos, mientras que en el 2016 eran el 10.08% dentro de un universo de 2,867,557 electores, según cifras del organismo.

Narváez Meléndez alegó que esta disminución de jóvenes inscritos para votar no se debe a que la CEE no haya realizado los esfuerzos suficientes para reclutarlos. Destacó que desde septiembre de 2021 se realizaron 382 visitas a escuelas y universidades, donde también se les orientó sobre su derecho al voto.

“Son tres años que estuvimos en las escuelas. Así que el esfuerzo fue excelente. Los visitamos, los inscribimos, les orientamos, ahora resta que ese joven acuda a las urnas a participar del evento electoral. Y la Comisión, vuelvo y digo, no hay que echarle toda la culpa… El joven o la persona o el elector tenía Juntas de Inscripciones abiertas. Sí, no puedo tapar el cielo con una mano, que el Código (Electoral) cerró Juntas de Inscripciones en los municipios, pero había otras Juntas cercanas a su municipio que se podían inscribir y, si no, pues, a través de la plataforma digital. Les quité las Juntas de Inscripción, pero le di una herramienta digital que desde su casa usted se puede inscribir”, expuso.

Se le señaló sobre los problemas que presentó la plataforma Registro Electrónico del Elector (eRE) y las largas filas que hubo previo al cierre del proceso de inscripción el pasado 21 de septiembre. Ante estas incidencias, resaltó que, si estos problemas evitaron que un joven se inscribiera, al final de cuentas es “responsabilidad del elector que no acudió a tiempo”.

Por otro lado, la funcionaria no cree que la baja en natalidad que se ha registrado en la Isla en los pasados años incida en esta marcada reducción del número de electores jóvenes. Apuntó a que se debe a que muchos han brincado la brecha generacional y se colocan en el renglón de mayores de 25 años.

También recordó que después del huracán María muchas familias con hijos se marcharon de Puerto Rico, lo que ahora se refleja en la disminución de la población.

“A mí me parece, y es una opinión muy mía, muy personal, que el joven, nosotros vemos, que no tiene interés en participar del evento electoral y como es una población que no tiene interés, pues nosotros salimos a buscarlos a motivarlos, a inscribirlos y que estén listos por, si ese momento de elecciones ellos deciden ir a votar, tienen su tarjeta electoral y están inscritos. El adulto no. El adulto ya está hecho y derecho, ya sabe que tiene una visión, tiene un partido que seguir, y no tengo que buscarle o facilitarle las cosas”, comentó Narváez Meléndez.

Aceptó también que, cuando van a las escuelas a orientarlos sobre el proceso y a inscribirlos, estos jóvenes no prestan atención a la información que se le provee y prefieren continuar con el uso de sus celulares.

De paso, la funcionaria llamó como una “estrategia política” el que los partidos establezcan que los jóvenes pudiesen tener un impacto trascendental en el resultado de las elecciones.

“La Comisión lo que hace es inscribirlo. Esas estrategias, pues me parece que son más políticas para motivarlos a que acudan a votar”, explicó.

Dijo que, de manera general, “cada elector es representativo y es importante”, pero sólo si sale a votar. Hizo constar que lo que estadísticamente se reitera es que la mayoría de los jóvenes inscritos no acuden a las urnas.

“Ellos se inscriben, están motivados y el día de la elección no votan. Se quedan en la playa o se van de fiesta, o el día anterior se fueron de fiesta y no madrugan, no van a votar. Es una cantidad, un por ciento alto”, mencionó.

Narváez Meléndez no cree que los jóvenes se desalienten con las largas filas que, en ocasiones, se encuentran en los colegios de votación, ya que los adultos mayores las hacen sin quejas.

Para lograr que la nueva generación de electores salgan a votar, dijo que es importante que los partidos hagan propuestas atractivas hacia estos y que les motiven para que reconozcan que su voto puede hacer un cambio.

“A mí me parece que, si se inscribió o se tomó el esfuerzo nosotros de irlo a inscribir a su salón de clases y él no vota, está dejando que otra persona, que otro elector vote por él. Está dejando las riendas del país que sean gobernadas por una mayoría que él no participó. Yo siempre he dicho que el elector que no vota, independientemente sea joven o adulto, a mi juicio no puede criticar, no puede oponerse y no puede echarle leña a ese otro partido que subió, porque no votó. O sea, decidieron otros electores”, subrayó.

La funcionaria recalcó que el interés de la Comisión es que todo elector inscrito participe del proceso.

Si decide ir a votar, se le recomienda orientarse y practicar su voto con las papeletas modelos que están ubicadas en la página cibernética de la CEE. Es que no es sólo acudir a las urnas este próximo martes, 5 de noviembre, en el periodo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Es votar correctamente, destacó Narváez Meléndez.

En general, hay varias formas de votar. Estas son a través del voto íntegro, mixto, por candidatura o por nominación directa. Lo importante es que seleccione un candidato a la gobernación y uno a la comisaría residente en la papeleta de la gobernación; un alcalde y la cantidad máxima de Legisladores Municipales que aparece enumerada en la papeleta para dicho cargo electivo en la papeleta municipal; un representante por distrito, dos senadores por distrito, un representante por acumulación y un senador por acumulación en la papeleta legislativa; un candidato a presidente y uno a vicepresidente de los Estados Unidos en la papeleta presidencial, así como una opción de status en la papeleta plebiscitaria.

Historia del voto joven (18 a 24 años):

Elecciones 2024

Jóvenes inscritos: 140,742

Total de electores: 1,987,317

Representación: 7.08 %

Elecciones 2020

Jóvenes inscritos: 210,301

Total de electores: 2,355,894

Representación: 8.92%

Total de jóvenes que votaron: 108,491

Elecciones 2016

Jóvenes inscritos: 289,149

Total de electores: 2,867,557

Representación: 10.08%

Total de jóvenes que votaron: 154,742

Elecciones 2012

Jóvenes inscritos: 311,026

Total de electores: 2,402,943

Representación: 12.94%

Total de jóvenes que votaron: 216,466

Elecciones 2008

Jóvenes inscritos: 327,747

Total de electores: 2,458,033

Representación: 13.33%

Total de jóvenes que votaron: 235,636

Elecciones 2004

Jóvenes inscritos: 353,933

Total de electores: 2,439,989

Representación: 14.57%

Total de jóvenes que votaron: 263,375

Elecciones 2000

Jóvenes inscritos: 392,179

Total de electores: 2,446,834

Representación: 16.03%

Total de jóvenes que votaron: 296,631

Fuente: Comisión Estatal de Elecciones (CEE)