Molesto porque los senadores del Partido Popular Democrático (PPD) colgaron dos medidas legislativas que se habían discutido en una Conferencia Legislativa que citó el presidente de la colectividad, José Luis Dalmau, días después de Semana Santa, el representante Luis Raúl Torres anunció este miércoles la decisión de desafiliarse de la Pava y convertirse en un legislador independiente.

“Desde hoy soy legislador independiente. Ya lo anuncié. Hoy le mando una carta al partido desafiliándome y soy independiente”, indicó a El Nuevo Día.

Poco antes, había señalado a Dalmau como el responsable de su enojo con la colectividad, durante una entrevista con la emisora Radio Isla 1320.

“¿Cómo es posible que el propio presidente del Senado, presidente de nuestro partido y de la Conferencia Legislativa no haga cumplir la palabra?”, se cuestionó.

Aludió a que la decisión del Senado de no dar paso a dos medidas de la Cámara de Representantes, entre la que se incluía una para darle mayor transparencia en las futuras alianzas público-privadas (APP), denota que en el partido “no respetan los acuerdos a los que llegamos en los caucus y en las conferencias legislativas”.

Señaló que, como no teme ser “disciplinado”, hizo la queja pública y tomó acción.

“Que me boten del partido, porque eso se pasan diciendo, que los que se quieran ir, que se larguen. La realidad es que la historia nos dice claramente que, ningún partido botando gente y restando gente, gana elecciones. De hecho, yo me voy a desafiliar del PPD, yo lo dije ya. Me voy a desafiliar del PPD. Con esto colmaron la copa”, manifestó Torres.

Ya Torres había anunciado la posibilidad de desvincularse del PPD. Lo hizo luego de que el presidente de la colectividad tipificara el aborto como un asesinato.

Las nuevas acciones dentro de la Pava, sin embargo, precipitaron la decisión. Es que reveló a Radio Isla 1320 que había fijado el mes de agosto como la fecha para decidir si se catalogaba como un legislador independiente o no. Dijo que ya hasta lo había conversado con el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.

Con esta decisión de Torres, ahora el PPD pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Representantes, la cual tenían al contar con 26 legisladores. Ahora, le quedarían 25 representantes.

Por su parte, el presidente del PPD informó en declaraciones escritas que aceptó la desafiliación de Torres.

“Como presidente del PPD acepto la decisión expresada públicamente por el representante Luis Raúl Torres Cruz de desafiliarse de nuestro partido. Le estoy dando instrucciones al secretario general Ramón Luis Cruz Burgos de que le separe inmediatamente de todos los cargos políticos que ocupa, incluyendo el de presidente del Precinto 2, y continúe con la reorganización de San Juan”, sostuvo Dalmau.