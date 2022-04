El representante Luis Raúl Torres urgió este martes al Partido Popular Democrático (PPD) a abrir los canales de comunicación y a definir una agenda de trabajo a favor del pueblo o de lo contrario analizaría si aspirará nuevamente a la Legislatura y si lo hará alejado de la Pava, de manera independiente.

“Yo espero que esto sea un despertar, porque parece que el PPD está durmiendo”, manifestó, en entrevista con Primera Hora, al hablar de la pugna que se ha suscitado dentro del partido rojo en las pasadas semanas.

En el PPD se ha encendido un malestar luego de que su presidente y líder en el Senado, José Luis Dalmau, afirmara que el aborto es un asesinato. La afirmación, que ocurrió en la sede del PPD, llevó a cuestionar su liderato. Pero, desde este fin de semana la conversación se ha tornado en si la colectividad representa o no a sus electores.

Torres apuntó a que los problemas de la colectividad van más allá de si hay o no sintonía entre la Cámara de Representantes y el Senado, como han aludido los alcaldes rojos.

“Hay un desfase entre todo el liderato y falta de conexión de una agenda de trabajo común y falta de discusión de los temas e issues importantes del País”, sostuvo el legislador.

Indicó que la falta de diálogo internos y de posturas acordadas llevan a desacuerdos, como los que se vislumbran en la actualidad. Por ello, pidió que se abra la discusión y se llegue a consensos en temas controvertibles dentro del PPD, como lo son el status, derechos de la mujer, derechos de la comunidad Lgbttiq+ y la protección a la libertad religiosa.

Pero, más allá de esta falta de consenso, expuso que como partido, “no tenemos una agenda trabajo para definir ante el país lo que significa el mensaje de pan, tierra y libertad para el puertorriqueño hoy en día. ¿Qué significa para las mujeres, servidores públicos, juventud, personas mayores, clase media trabajadora?”

Añadió que, “nuestro partido es uno social-demócrata, dirigido al sistema democrático de gobierno y proteger los servicios esenciales. Sin embargo, el liderato principal ha convertido al partido en un partido neoliberal que trata de proteger el capital de grandes intereses a través de privatizaciones del gobierno y en eso se está pareciendo más al PNP (Partido Nuevo Progresista)”.

Torres dijo que esta situación son las que crean las discrepancia y discusiones entre la Cámara de Representantes y el Senado.

“¿Dónde está la estrategia de fiscalización del PPD? Aquí el único que está fiscalizando son los de la Cámara. ¿Dónde está la estrategia del partido?”, argumentó.

Tras desahogarse, sin emitir una crítica directa al liderato de Dalmau como presidente de la Pava, fue que Torres expuso sus consideraciones para aspirar en el próximo cuatrienio.

En primera instancia, aludió a que “yo no me siento identificado con la fórmula del PPD de hoy. Por eso, si voy a correr, porque todavía no sé si voy a correr, voy a correr en una candidatura independiente”.

Torres señaló que su afirmación de que aspiraría independiente la puede hacer hoy día, pues no ve que desde el PPD se está tomando acción para atender el descontento de la base. No obstante, dejó claro que se trata de una posibilidad que podría cambiar en un futuro.

Manifestó, de inmediato, que, “ahora, espero que no traten de seguir ocultando esa situación bajo la sombra, en vez de atenderla, y buscar soluciones para evitar que los líderes del PPD de intermedio y de la base tengamos que seguir saliéndonos del partido”.

En su línea de no señalar directamente al presidente de la colectividad como responsable de los asuntos denunciados, Torres criticó que desde septiembre del pasado año no se reúna en persona a la Junta de Gobierno del PPD. Pero, aludió a que todos en la Junta, que inlcuyen exgobernadores y alcaldes, son igualmente responsables de ello.

“Todo ha sido conversaciones y referéndum por medios digitales”, denunció.

Dalmau ha expresado que esa reunión de la Junta, que ha sido reclamada por varios líderes del PPD, se daría pasada Semana Santa. No obstante, no se ha informado una fecha certera.

En torno a la solución de los problemas, el legislador Torres dijo que no se alcanzaría una si no se abren los canales de comunicación.

Aludió a que también es necesario que “se haga agenda común y se discutan los temas dentro del partido sin ningún miedo”.

“El PPD no puede ser de derecha nada más, tiene que ser un partido de centro”, manifestó Torres, al hacer eco de que se deben rescatar la filosofía por la cual fue creado el partido.